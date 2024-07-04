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新住民誤當山老鼠入所服刑　參加職訓取得TNL二級美甲師認證

▲南投看守所開辦指甲彩繪職業訓練，幫助受刑人取得TNL二級美甲師認證。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲南投看守所開辦指甲彩繪職業訓練，幫助受刑人取得TNL二級美甲師認證。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

遠嫁台灣的越南新住民「阿月」，因誤信友人而當上山老鼠，觸犯《森林法》、遭判刑1年3個月，所幸她參加南投看守所開辦的指甲彩繪職業訓練班，每日至少認真練習一個小時，努力的付出讓她終於順利通過TNL二級美甲師的認證，也找到未來的希望。

南投看守所指出，該職訓班於4月17日開始，由南投縣指甲彩繪美容職業工會理事長張曼文帶領學員，一路從基礎概念建構、工具使用介紹、前置作業準備、凝膠上色方法、漸層技法、卸甲按部就班培養學員美甲手作能力與技術，並於學習過程中掌握時下美甲流行趨勢，強化精進美甲技巧與知能。

▲南投看守所開辦指甲彩繪職業訓練，幫助受刑人取得TNL二級美甲師認證。（圖／記者高堂堯翻攝）

而為讓所有參加認證的收容人都能有好成績，課餘時間每日都練習考試的項目：手部保養、上色技巧、甲片漸層、凝膠甲片彩繪，反覆加強學科和術科，讓多數學員都通過6月26日進行的二級美甲師認證考試，獲TNL二級美甲師認證；參訓學員中除了「阿月」，收容人「小花」也在開訓時立志，將來一定要成為美甲師，經過平時努力認真練習，同樣高分通過認證，終於一償宿願。

所長陳育鼎表示，美甲產業越來越發達多元，許多店面都相當小，只要租幾坪大的空間、擺上桌椅，有技術和工具，花10幾萬就能做生意，進入門檻較低，而低薪加上物價齊漲的時代，類似美甲這類的微型店面興起，成為近年都會區的新興行業；南投縣指甲彩繪美容職業工會也承諾，將全力協助取得認證的受刑人找到工作或自行微型創業，順利復歸社會。

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