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【廣編】如何自我療癒？玲廊滿藝個展「冶心」展現藝術的療癒力量

▲▼ 【廣編】如何自我療癒？玲廊滿藝個展「冶心」展現藝術的療癒力量 。（圖／統一）

圖、文／統一集團提供

統一集團玲廊滿藝於台北時代寓所1樓交誼廳隆重舉辦ZOE HSU徐主音的個展「冶心 Mindfulness」。此次展覽以「心靈療癒」為核心，透過ZOE HSU徐主音獨特的創作視角，帶領觀眾進入一段充滿情感、感知與內省的旅程，並邀請王貞懿一同探索藝術如何成為心靈成長與治癒的力量。

在當代藝術中，「療癒」不僅僅是一個流行的話題，更是一種透過視覺、感官及心靈交融的體驗。從日本藝術家奈良美智的哀愁女孩到英國藝術家Jon Burgerman 的童趣臉孔，這些作品無不喚起人們內心深處的情感共鳴。她的創作則彷彿打開了一道通往平行時空的門，透過溫暖的色調與充滿童心的角色，讓觀眾感受到一股包容的力量，回歸到自我的初心。

ZOE HSU徐主音的創作靈感來自生活中的片段與情感，她以細膩的筆觸描繪出兩位擬人化角色——「布丁」和「慕斯」。這兩個角色既有鮮明的個性，又透過不同的面向表達出人們在面對世界時的多重情緒：「布丁」充滿陽光、開朗直率，而「慕斯」則古靈精怪、害羞內向。這些角色帶出她對於生活的詮釋，也巧妙地影射出她多年來在藝術教育中的體悟——每個人都有不同的面貌，這些面貌正是內心最真實的投射。

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《冶心 Mindfulness》-ZOE HSU徐主音個展
藝展時間 : 2024年9月27日(五)~ 10月16日(三) (開放時間 :9/27、9/28、9/29、10/4、10/5、10/6、10/11、10/12、10/13，14:00~18:00)
藝展地點 : 台北時代寓所1樓交誼廳 (台北市中正區林森南路7號)
歡迎免費預約進場賞畫；統一集團玲廊滿藝畫廊 (https://www.uniart.com.tw/topics/121)也將同步展出
 

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