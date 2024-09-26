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「圓點的強迫妄想」再現！草間彌生個展12月登台　近70組作品一次看

▲MoNTUE北師美術館新展快報：草間彌生的「軌跡」與「奇跡」。（翻攝自Facebook／MoNTUE北師美術館）

▲草間彌生大型個展12月登台。（圖／翻攝自Facebook／MoNTUE北師美術館

文／中央社

1998年台北雙年展，草間彌生訪台創作「圓點的強迫妄想」，成為不少民眾認識草間彌生的起點。12月起北師美術館將推出其個展，除重現當年作品，也將展出近70組作品。

國立台北教育大學北師美術館今天透過新聞稿預告，12月將推出「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』——W Collection & More 1951-2005」，以草間彌生與台灣接觸的原點，也就是特別重製1998年台北雙年展「圓點的強迫妄想」作品揭開序幕，聚焦她1951年至2005年間的重要創作轉折，展示繪畫、版畫、拼貼、軟雕塑等近70組/件作品。

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1990年代，是草間彌生1973年自美國返日後，重回國際觀眾視野，而後大放異彩的關鍵時期。1993年，她成為首名於威尼斯雙年展日本館個展的當代藝術家；隨後5年，洛杉磯郡立美術館、東京都現代美術館接連舉辦大型回顧展，奠定草間彌生作為當代藝術大家的定位。

1998年，草間彌生受昔時台北市立美術館館長林曼麗及策展人南條史生之邀，於台北雙年展創作巨型現地裝置「圓點的強迫妄想」，以7個帶有黑色圓點的螢光粉紅氣球滿佈北美館的中庭，是草間彌生以巨大雕塑與公共空間對話的重要節點。

北師美術館表示，1998年台北雙年展覽也開啟這名風靡全球的藝術家與台灣的頻繁交往。此次個展奠基於日本青森縣立美術館「從W Collection看草間彌生的軌跡與奇跡」成果，北師美術館也與草間彌生工作室緊密合作，並由林曼麗擔任台灣個展總策劃。

林曼麗將從「草間的綻放」、「圓點．原點」、「草間的蟄伏」及Love Forever子題切入，以草間彌生生涯中的創作探索與實驗為引，展現出草間彌生不斷挑戰自我、突破框架，透過作品與世界映照對話的企圖。

亮點展件包含觀眾熟悉的圓點與網狀圖案如「花」與「南瓜」等平面繪畫，此次展覽也將帶給觀眾鮮少見過的草間彌生，如從小生長於長野縣松本市育苗場和採種場的她，時常聽見植物與其對話，因之將自身幻化為植物的「自畫像」（1953），甚至是試圖抹除物我界線的「花強迫（非洲菊）」行為錄像（1999）等。

北師美術館表示，為提供高品質的參觀體驗，展覽將採預約時段售票制，觀眾需在購票時選定日期時段參觀。首波早鳥票自10月1日中午12時起限時7天開賣。

「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』——W Collection & More 1951-2005」在2024年12月21日將於北師美術館展出至2025年5月4日。

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