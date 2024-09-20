國寶級電影看板畫師顏振發舉辦個展　陳亭妃、陳怡珍專程參觀畫作

▲立法委員陳亭妃、台南市議員陳怡珍，親自前往歸仁區東門美術館參觀國寶級電影看板畫師顏振發首次個人畫展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



國寶級電影看板畫師顏振發首次開辦個人畫展，向來與顏振發老師淵源甚深的立法委員陳亭妃、台南市議員陳怡珍，親自前往歸仁區東門美術館參觀畫展。

顏振發老師手繪電影看板超過半個世紀，平時繪畫電影看板必須配合電影海報內容，但個人油畫創作則能天馬行空、自由發揮，想畫什麼都可以，不僅展現個人風格，也是人生歷練。此次展出近20幅畫作，其中包括自畫像、鄉村風情、飛翔的老鷹、超現實作品等，畫風千變萬化而生動。

陳亭妃、陳怡珍呼籲有興趣的朋友們把握時間，在10月13日之前至台南歸仁區東門美術館參觀顏振發藝術創作個展，一定能收穫滿滿。

陳亭妃指出，顏振發老師手繪海報已經超過半個世紀，曾獲BBC、CNN等國際知名媒體爭相報導，2024年更獲頒台北電影節卓越貢獻獎，是台灣的國寶級電影看板畫師，他所呈現的職人精神，一生堅持透過畫筆畫出電影看板，十分令人動容！與自己一路在政治上的堅持，不謀而合。感謝顏振發老師一路相挺，不只手繪自己在中西區服務處的看板，連去年立委選舉中的廣場大型意象也由他親自操刀。

陳怡珍表示，自己與顏振發老師曾經因為選民服務而結緣，雖然只是小小的幫忙，事後顏老師卻一路相挺，主動提出要義務幫忙手繪看板，讓大家感受到一股溫暖的力量。同時在顏老師身上看到真正的職人精神，即便年事已高，加上因長年跪地工作作畫和過度用眼，導致雙眼視力嚴重受損，但顏老師也堅持要畫到眼睛看不見為止。陳怡珍期待顏老師畫展未來在全國巡迴展出，讓更多人能認識顏振發老師的毅力與魅力。