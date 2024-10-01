質詢被問電價還會漲？郭智輝脫口「院長決定」　卓榮泰急否認

▲國民黨立委游顥。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委游顥今（1日）在立院施政總質詢，針對未來電價是否還會調漲詢問，經濟部長郭智輝答詢時說，未來電價狀況要看整體狀況「由院長做決定」，此話讓一旁的行政院長卓榮泰略顯尷尬，馬上回說，審議委員會開會時，由台電、經濟部去做一些原則性討論，「而不是對最後結果做任何指示」。

游顥質詢時質疑，工業用電上漲可能成帶動通貨膨脹的火車頭。卓榮泰表示，本來是預計到年底消費者物價指數會穩定下降，但現在颱風將來臨，政府一定要在最可控範圍內謹慎地去評估，是不是物價波動不要超越原來的預計，甚至做有效的控管，才是穩定、照顧民生最重要的。

被問到電價未來是否持續調漲？卓榮泰指出，對電價有幾個原則，反映成本、照顧民生、穩定物價與節能減碳，如果台電一直往成本價來賣給國內工業用戶，那就會比較有健全的財務。但是民生的部分，會用更多的國家政策與預算，來做平穩的過程，這部份，台電、經濟部這2天跟電價審議委員會討論當中，都做了詳細規畫。

游顥再問，明年電價是否持續調漲？郭智輝回應，未來的部分，當然是看整體的狀況，這個的話，「我想是院長做決定」，聽到這句話，原本正低頭看文件的卓榮泰立刻抬起頭，表情略顯尷尬，等郭語畢後，卓榮泰才趕緊補充表示，「跟委員報告，我們是在討論過程中，討論幾項重要原則，把他文字化後，在審議委員會開會的時候由台電跟經濟部做一些原則性大家的討論，而不是對最後結果做任何指示」。

