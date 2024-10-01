柯文哲突拒出庭應訊　郝龍斌酸「責任推不掉」：個人造業個人擔

▲前台北市長郝龍斌。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

北檢偵辦京華城容積弊案，日前收押李文宗及朱亞虎，其中朱亞虎在應訊時坦承收賄。今（1日）北檢第5度提訊柯文哲要釐清案情，結果法警前往看守所時，柯文哲突然表示不願出庭應訊，將擇日再行提訊。前台北市長郝龍斌對此表示，既然朱亞虎涉案，也願意把過去的事情做清楚陳述，也是好事一件，而柯文哲現在要推責任，也推不掉了，「個人造業個人擔」。

郝龍斌今日出席中廣前董事長趙少康公布罷樑民調記者會。被問到傳出朱亞虎與郝龍斌也鬧翻，郝回應，「其實沒有」，過去市府團隊成員每3個月聚會一次，至今每次都有30、40人出席；不過郝龍斌也坦言，自從朱亞虎到威京集團工作後，大概很難再與所有市府同仁解釋，所以沒有再參加。

對於柯文哲上午突然拒絕應訊，郝龍斌則說，相信柯文哲現在要推責任，也推不掉了，當然還是尊重司法調查結果，「個人造業個人擔」。

另，民眾黨頻頻質疑國民黨台北市議員游淑慧猛打京華城案，目的是為了幫郝龍斌卸責。郝龍斌駁斥，自己在京華城案過程中護產有功，根本不需要任何人幫他卸責，京華城案是他的市政光榮的印記，身為前台北市長已善盡市長責任，對得起所有市民。

