柯文哲女秘書2度出庭！今沒比中指...笑回：經營檢調但顏色錯了

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦京華城弊案，1日臨時取消提訊在押的民眾黨主席柯文哲，不過按照計畫傳喚柯文哲擔任台北市長時期的祕書黃心緗出庭，庭訊結束後，黃心緗離開北檢時，仍與友人通電話，關心柯文哲提訊狀況，發現有記者要採訪時，一派輕鬆開玩笑：「我今天來經營檢調這條線(指新聞採訪)」。





▲柯文哲任台北市長期間的秘書黃心緗二度到北檢出庭作證 。（圖／記者劉昌松攝）

檢察官9月27日指揮廉政署展開京華城案第2波大搜索，約談對象包括柯文哲在台北市長任內的隨扈陳文鐘、行程祕書黃心緗、威京集團祕書黃婕穎、林鼎峰等證人，釐清柯文哲在京華城容積案審議期間的行程，其中黃心緗遭移送時對媒體比出中指而成為報導重點之一。

▲黃心緗首次遭約談移送北檢時，突然對攝影記者比中指。（資料照／記者劉昌松翻攝）

10月1日檢察官傳喚開庭約1個半小時結束後，黃心緗發現記者上前拍攝，一開始嚇得舉起手遮臉，後來大方問記者：「你要訪問我嗎？」記者詢問黃心緗是否有捐款給阿北，黃心湘笑著回答：「你覺得呢？我不能、、、偵查不公開，我不能告訴你」。

接著黃心緗與友人通電話，記者詢問黃心緗前次到北檢是否心情不好，所以對媒體比出中指，黃心緗表示，「我情緒其實很穩定」，隨即反問記者「為什麼不問我為什麼會來？」「我今天來經營檢調這條線啊」，記者問覺得經營的結果好不好？黃心緗說：「我覺得很難，畢竟我顏色錯了。」