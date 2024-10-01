程委會白營提案再擋總預算　莊瑞雄氣轟荒謬、王鴻薇回罵胡說八道

▲程序委員會爆發衝突。（圖／翻攝直播）

記者皮心瑀／台北報導

立法院程序委員會1日開會，針對總預算案，綠營一早喊話，週五大家要吃「和解飯」，盼在野別再擋，不過民眾黨立委林國成依舊提議暫緩列案，讓在場的民進黨立委莊瑞雄在台上砲轟藍白是仗著人多要把立法院癱瘓，荒謬；台下的國民黨立委王鴻薇則大吼胡說八道，並強調行政院應該趕快重編預算才能審，雙方隨即爆發口角。最終，因三黨無共識，召委國民黨立委吳宗憲宣布，按往例，將本次議程草案提報院會處理。

面對林國成提案要擋下總預算，莊瑞雄發言時表示，這樣的方式非常不足取，颱風要來了，為了治水，這次總預算編了159億，這種預算藍白去擋，到時候淹水又要罵；第二，護理人力的問題，大家都很關心，中央也編68億，藍白一樣擋，而上個會期藍白在吵花東三法，但現在為了蘇花公路安全提升，政府也有編預算，藍白卻選擇擋，如果不合理，可以送到委員會審議，不合理就刪除，不讓預算案到委員會的行為是洩恨，連審都不審，比刪還可惡，民眾黨的提案根本沒道理。

此時，台下的民眾黨立委發聲指週五三黨要一起吃飯談，莊瑞雄則說， 見面是要談預算規模，但現在是連付委都擋掉，上週還有人有良心發現，不敢舉手，現在在野的就覺得聯手人多，想把立法院癱瘓掉，荒唐。

王鴻薇則跳出來喊胡說八道，並稱行政院應該要重編預算，但由於她原本有登記發言，輪到她時又表示自己不發言，卻在莊瑞雄發言時打斷，引來其他民進黨立委批評，現場吵成一團。

除了總預算案，林國成也提案擋下民進黨立委沈伯洋的兩岸人民關係條例修正草案。對此，沈伯洋說，這次是新版本，當中針對關鍵基礎設施的保護有增列，不知道民眾黨為何要擋，但法案審查要在委員會，你有疑慮不滿都應在委員會，程序委員會不該是表達立場或玩弄是非的地方，鄭重呼籲若有疑慮就到委員會審查。

由於三黨在此次程序委員會無法達成共識，吳宗憲宣布，議程草案將依照前例，提報院會處理。