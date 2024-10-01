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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美麗島民調／柯文哲不信任度66.9%　7成民眾反感「8爭議」排名出爐

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）

前台北市長、民眾黨主席柯文哲踏入政壇10年，如今深陷爭議當中。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

前台北市長、民眾黨主席柯文哲踏入政壇10年，如今深陷京華城案遭到羈押，《美麗島電子報》9月30日公布最新「9月國政民調」，針對「柯文哲信任度」調查，結果顯示，有23.5%信任柯文哲、66.9%不信任柯文哲。另外詢問民眾「因為哪個案件，對柯文哲印象變差、反感」，前三名分別是「京華城改建開發案」56.8%、「木可公司帳目爭議」50.3%、「大選政治獻金爭議」47.6%，總結來說，調查列出的8案件，約7成民眾至少因為其中1項，對柯文哲印象變差甚至覺得反感。

針對「柯文哲信任度」分析
《美麗島電子報》指出，柯文哲踏入政壇10年，本系列調查自2017年9月起，不定期詢問全國民眾對柯文哲信任度。延用上月題目詢問「整體來講，您對民眾黨主席柯文哲是信任、或不信任」，結果顯示，有23.5%信任柯文哲，其中2.7%很信任、20.8%還算信任，比上月微增0.1個百分點；另有，66.9%不信任柯文哲，其中39.0%很不信任、27.9%有點不信任，比上月減少2.2個百分點，未明確回答的有9.6%。

《美麗島電子報》說明，上月調查時間8月21日至23日，當時尚未爆發柯文哲4300萬元購買房地產並登記在個人名下，之後柯文哲在9月5日被台北地方法院裁定，涉犯貪污治罪條例圖利罪嫌疑重大，而被羈押禁見至今。

進一步交叉分析，僅民眾黨支持者對柯文哲的信任高於不信任（79.0%比18.4%，上月為77.3%比18.5%），其餘各群民眾壓倒性的不信任柯文哲，尤其中彰投和基宜花東離島、50歲以上、高中以下學歷、泛藍與泛綠民眾等群，超過7成不信任柯文哲，而愈年長或學歷愈低的民眾對柯文哲愈不信任。

▼9月「柯文哲信任度」分析。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

▲▼美麗島9月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

此外，值得注意是，20至29歲民眾本月不信任柯文哲的仍然高於信任（55.0%比41.3%，上月為53.2%比40.6%），30至39歲民眾有53.1%不信任柯文哲、36.1%信任（上月57.7%不信任、32.3%信任），而9月對民眾黨有好感的民眾62.5%信任柯文哲、28.9%不信任（上月73.8%信任、21.4%不信任），對民眾黨反感的民眾有90.0%不信任柯文哲。

《美麗島電子報》提到，前總統陳水扁在2008年卸任前，涉嫌洗錢案被告後的調查為，（遠見民調發布「台灣民心指數」調查）20.5%信任陳水扁、57.4%不信任（5月16~19日），5.9%信任陳水扁、81.5%不信任（8月17~19日）。由此推估，民眾黨主席柯文哲因在台北市長任內涉犯數案遭羈押，隨著後續偵辦過程與訴訟攻防至審判結果，勢將牽動民眾對柯文哲的信任度與民眾黨的評價。

針對「民眾因為哪個案件，對柯文哲反感」分析
《美麗島電子報》指出，上月與本次調查可見，民眾對民眾黨反感與黨主席柯文哲的不信任仍在創黨以來的高點，故進一步詢問民眾「您有沒有因為以下這幾個案件，對柯文哲的印象變差甚至覺得反感」，不限複選的調查結果顯示，第一「京華城改建開發案」56.8%、第二「木可公司帳目爭議」50.3%、第三「大選政治獻金爭議」47.6%、第四「柯文哲做台北市長時和財團的關係」41.2%、第五「北投士林科技園區開發案」31.2%、第六「第一果菜魚類批發市場改建案」29.6%、第七「台灣智慧光網合約費用爭議」28.0%、第八「南港轉運站BOT案」26.5%，認為前述各案都沒影響對柯文哲的評價的有30.1%。

總結來說，約7成民眾至少因為本題所列8項的其中1項，而對柯文哲印象變差甚至覺得反感。

 ★未經判決確定，應視為無罪

▼9月「有沒有因為以下這幾個案件，對柯文哲的印象變差甚至覺得反感」分析。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

▲▼美麗島9月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2024年9月24至26日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1076人（住宅電話752人、行動電話324人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

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