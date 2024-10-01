山陀兒風力破表「致災性結構登陸」　南部恐颳17級強風

▲山陀兒颱風中心逐漸靠近台灣南部，恐帶來致災性風雨 。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

強颱山陀兒持續接近台灣，中央氣象署預估明天登陸南部地區，因無地形屏障，以致災性結構登陸到南部陸地，可能出現16至17級強陣風，難以形容的強風，容易致災令人擔心，並且留意暴潮造成海水倒灌，北部降雨也會斷斷續續的下，周四下半天颱風才會逐漸遠離。

氣象署11時30分發布最新觀測資料，山陀兒上午11時的中心位在高雄的南南西方約230公里之處，以每小時7公里速度，向北北東進行，比起清晨速度略微加快。近中心最大風速每秒55公尺，相當於16級風。

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▲山陀兒颱風路徑預估。（圖／氣象署提供）

氣象署簡任技正伍婉華表示，山陀兒暴風圈逐漸影響南端陸地，明天在南部登陸，侵襲台灣。目前颱風中心移動緩慢，預估以慢速往北轉，再轉東北前進南部陸地，移動速度緩慢的影響因素很複雜，速度都會影響北轉或東北轉角度變化，甚至登陸時間跟地點，氣象署持續觀察。

伍婉華提到，目前海面風浪增強，出現5公尺以上浪高，小琉球、東沙島群島也出現7到8公尺的長浪，風力也增強，台灣海峽平均風11至12級，颱風中心可能出現16、17級強陣風，可能以致災性結構登陸到南部，很令人擔心。

她說，10、11級陣風就會致災，山陀兒颱風結構完整，西南平原沒有地形破壞颱風結構，南部可能颳起16、17級強陣風，風力非常的強，影響程度難以形容，氣象署視狀況發布強風告警。今年7月的凱米颱風，花蓮、宜蘭出現14級趨勢。

▲未來風力預測趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨部分，伍婉華指出，颱風環流與一波波雲系逐漸移入台灣上空，帶來瞬間強降雨，今天到明天清晨花蓮、台東降雨持續，且時間越晚，雨勢越強，南部明天白天開始降雨出現，且隨著颱風靠近，雨勢越來越大，北部也會有短暫降雨。

她表示，南部地區明天降雨明顯，尤其隨著颱風中心靠近，出現致災性的強陣風與短延時強降雨。明天各地都有降雨機會，東半部、南部降雨最顯著，周四下半天颱風逐漸遠離，南部、東南部降雨緩和。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

伍婉華表示，北部依舊是迎面風，因此雨勢明顯，北部山區甚至有豪雨發生，雖然周四颱風逐漸北上，東北季風開始南下，持續影響到周五，北部、東北部及馬祖低溫下探20度，其他地區23度左右，在周六、日影響才會減緩。