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割喉案受害父嘆「沒一天睡好」　藍委：不排除發動反廢死公投

▲▼國民黨立委吳宗憲 黃建賓等人舉行 大法官暗埋魔王關卡 比登天還難的死刑 記者會 新北被割喉被害人父親視訊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委吳宗憲、黃建賓等人舉行「大法官暗埋魔王關卡 比登天還難的死刑」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

憲法法庭日前判決死刑合憲，但卻設下重重執行條件，被質疑「實質廢死」。國民黨立委吳宗憲、游顥、黃建賓、林沛祥今（26）日召開記者會，新北日前割喉案受害者家屬更在記者會現場視訊，表達對這樣的憲法解釋難以接受，「請大法官跟我們一樣是受害者家屬再來談，我們沒有一天睡過好覺」。吳宗憲對此也表示，接下來會集結修法、民意行動，甚至不排除發起反廢死公投。

藍委吳宗憲、黃建賓、林沛祥、游顥今（26日）日召開「大法官設下重重限制、暗埋魔王關卡、比登天還難的死刑」記者會。被害者家屬指出，關於大法官說，只要精神障礙就不得判死，想問大法官，有人事先醫生做精神障礙是不是就已經拿到了免死金牌？這樣會不會造成社會安全網漏洞？有人可以保證這種事情都不會發生嗎？社會成本需要全民來負擔嗎？請不要用精神障礙作廢死的藉口。

對於憲法法庭判決指出，合議庭法官需要一致決。家屬也批評，殺人犯已經剝奪他人生存權，自己不遵守法律，就不該受憲法保障，大法官跟人權團體，如果跟他們一樣是受害者家屬，才來提加害者人權，「你們永遠不知道我們的痛，每天都睡不好，期盼兒子回來找我，然後又失望，你感受過嗎？」

吳宗憲抨擊大法官要求每個審級法官要一致同意，才能判死，簡直讓每個殺人犯在生死門前碰運氣，一旦遇到廢死派法官，就會造成「少數否決多數」的專斷結果，不僅可能誘使權貴殺人者關說法官，也侵蝕基層法官的審判獨立，讓個人價值判斷凌駕法律專業之上。

黃建賓則提問大法官，對判死創設那麼多限制，未來不管是情殺、仇殺、財殺、搭捷運被殺，到底什麼是「最」嚴重的犯罪情節，在每個人生命被活活掠奪時，就是他遇到的「最」嚴重情節，犯罪情狀只有更嚴重，沒有最嚴重，天賦人權，每個人的生命權都是最寶貴的，像死囚劉華崑闖入私人住家，強盜殺了一對母子，先用「勒頸掩鼻」的方式讓母親活活窒息而亡，再用浴巾把她6歲的孩子活活吊死，在那位母親面臨盜匪侵入住家時，還要保護她的孩子，這位母親、這個孩童，他們的生命被剝奪的整個過程，難道不是最嚴重的嗎？

林沛祥則指出，大法官的判決不斷強調精神障礙者不能死刑，簡直就是，想殺人的惡魔，要去看精神科、殺人犯開庭前，先去看精神科、死刑犯定讞後，再去看精神科，然而，司法精神鑑定機制是否能跟上，還有精障犯嫌，在判決定讞執行前，會先送監護處分，但當初111年，針對「強化社會安全網第二期計畫」的司法精神醫院，到現在仍遙遙無期，再加上上次基隆醫院的監護處分人脫逃事件，已顯示一般醫院的維安措施根本不足。

「大法官罔顧民意」，游顥指出，大法官增加這麼多限制，已實質上廢死，這些死刑犯不僅逃過死刑，10幾年後就可以生活在你我身邊，讓人民如何能住得安心。殺人犯假釋後，難保不會想報復當初送他進去坐牢的人，對他們來說，坐牢並不可怕，多殺一個人，頂多再關10幾年，又可以再出來為非作歹，然而，被害者家屬已經經歷過失去至親的痛苦，10幾年後還要繼續擔驚受怕，「大法官有想過他們的感受嗎？殺了人，犯下重罪，關不到18年就沒事，這合理嗎？」在台灣犯重罪的成本如此低，社會不大亂才怪。
 

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