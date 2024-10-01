陳其邁警告「山陀兒風力很猛」：激似37死賽洛瑪…災後慘像戰爭

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

山陀兒颱風今（1）日凌晨增強為強颱，預估明天中午以完整結構從高雄、屏東登陸台灣。高雄市長陳其邁上午主持山陀兒颱風災害應變中心第二次工作會議，他示警，颱風假是要讓民眾做好防颱準備，現在看起來無風無雨，但中午後風勢、雨勢都會加大，並重申山陀兒激似47年前「賽洛瑪颱風」，當時釀37死，停水停電好像戰爭一樣，務必減少不必要外出。

▲陳其邁主持山陀兒颱風災害應變中心第二次工作會議。（圖／記者吳世龍攝）

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因應山陀兒颱風來襲，基於料敵從寬，且為維護民眾安全，並充分準備各項防颱措施，高雄今日停止上班、停止上課。陳其邁表示，目前看起來無風無雨，但是中午過後風勢跟雨勢都會逐漸加大，尤其颱風升格為強颱，中心位置會高達17級以上陣風，這跟47年前賽洛瑪颱風，不管是路徑、強度都相當。

▲山陀兒颱風路徑潛勢預報。（圖／中央氣象署）

當時賽洛瑪颱風造成37人死亡，又釀停水停電，對高雄港、高雄市區造成重大災情，陳其邁呼籲市民，一定要做好防颱準備。另根據中央氣象署資料，風的影響將大於雨，而登陸地點可能在台南高雄屏東，尤其是高雄，「因為風進來，都沒阻擋，一下子就掃進來，風力會是非常強勁」，這對市區平地影響將會更嚴峻，民眾需減少不必要外出。

陳其邁也說重話，颱風假是要市民能夠把防颱準備做好，不要到海邊、山區逗留，他已下令若有不必要的行為，要求警方立刻驅離開罰，希望大家注意安全。

▲山陀兒颱風。（圖／中央氣象署）

提到賽洛瑪颱風，陳其邁回憶，當時他國小六年級，正準備上國中，颱風時要補習，被困在補習班，風大到要走路回去很困難。「老高雄人都有記憶，颱風過後停水停電，好像戰爭一樣的狀況，高雄港區也有多艘沈船，嚴重影響工業、航運、交通、建設及水電等等。」

陳其邁表示，這次山區預估雨量目前為止沒有往上修，但若路徑往西，會增加更多雨量，提醒民眾風大會造成致災性風險，會比過去的颱風還來得高，外出部分能減少就減少。