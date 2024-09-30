台南沙崙建置AI產業園區　陳亭妃爭取人才、預算到位

▲行政院日前宣布台南沙崙建置AI產業園區，立委陳亭妃極力爭取人才、預算都要到位。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

行政院日前宣布台南沙崙建置AI產業園區，目前由國科會主導，連結數發部、經濟部成為平台，要鏈結沙崙既有資安暨智慧科技研發大樓、綠能科技示範場域及中央研究院南分院，周邊半導體S廊帶。

立委陳亭妃說，包括南科管理局負責的嘉義、橋頭、屏東等園區智慧複合樓群，形成大南方AI產業發展基地，促成產業系統整合，打造均衡發展且具有韌性臺灣。預期在2028年將公部門算力提升到現在的25倍。

立委陳亭妃特別於30日要求國科會，人才、預算務必要一步到位，2025年爲第1年的預算基礎，要讓民眾、廠商和周邊的產業鏈、專業人才都有感，才能讓南台灣AI產業重鎮的台南園區發揮優勢，成為台灣AI產業的領頭羊。

陳亭妃指出，「台南沙崙智慧綠能科學城」具有產業的區位優勢，再加上政府的周邊資源，甚至透過現有的公共產業，以周邊學校豐富的人才資源，可以快速促成「AI產業化、產業AI化」的政策目標。但是國科會現階段的計畫內容及配套措施不足，恐怕會造成政策進度落後而喪失先機，甚至影響後續政府支持AI產業發展的成效。

陳亭妃提到，沙崙AI產業園區對南部產業生態系統具有巨大的影響力，但除了過去已建置完成的相關計畫及設備外，未來計畫投入360億元經費的「智慧科技大南方產業生態系推動方案」目前細節內容及預算仍散落在國科會、經濟部及數位部等單位。她強調2025年的預算案即將開始審查，國科會作為統合單位，應該加快盤整的期程，並且把預算編列的數額、計畫細節和配套措施都向外界說明清楚。AI產業發展不能僅是口號，必須要有實質的資源挹注和政策支持，一定要讓大家有感，台灣的AI產業才能蓬勃發展。