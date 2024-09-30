20多歲男「忙滑手機」誤闖日本平交道！　下秒被撞死

記者王佩翊／編譯

日本神奈川縣橫濱市一名20多歲的外籍男性疑似因為只顧滑手機，誤闖入平交道，遭到急駛而過的電車撞上，當場死亡。警方調查監視器畫面後發現，男子在進入等待區前，突然停下，同時眼睛盯著手上的手機，疑似是誤以為自己已經進入安全區域，才會發生意外。

根據《日本新聞網》報導，事發地點位於橫濱市鶴見區的「生見尾平交道」，該平交道總長約40公尺。根據平交道的設計，在雙向列車的軌道之間，也就是第2個和第3個柵欄間，還有一個等待區域。

該名20多歲的外國籍男子29日晚間11時左右，要通過生見尾平交道時，先經過了第1個柵欄，然而當時忙著看手機的他，疑似以為自己已經到達第2個和第3個柵欄間的等待區，於是便停在柵欄前，沒想到就這樣被列車撞死。而電車司機在150公尺外就已經發現男子，同時鳴笛警告，並踩下煞車，但是仍然來不及閃避。

警方調閱監視器畫面後發現，死者在進入等待區前，突然停下腳步，並低頭查看手機。因此判斷他可能是沒搞清楚等待區的位置，才會不小心停留在軌道上，最終沒能及時躲避，遭到列車撞擊。

警方獲報趕往現場後，確認男子當場死亡。而值得注意的是，4月底在同一個平交道也曾發生類似死亡事故。當時也有一名男子被電車撞死，因此該平交道的安全管理問題也再度引發疑慮。