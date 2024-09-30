快訊／梨泰院踩踏159人慘死　龍山警長「龜速漫步」！一審判決出爐

▲前首爾龍山警察署署長李林宰。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市龍山區梨泰院2022年10月29日晚間爆發踩踏意外，許多參加萬聖節裝扮的民眾與行人無法幸免於難，最終導致159人慘死，警察與消防被外界指控救災不力。其中，時任龍山警察署長李林宰延遲近1小時才姍姍來遲抵達現場。如今，在一審法庭中，李林宰被判處3年禁錮刑。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓法律界今（30）日指出，首爾西部地方法院刑事合意11部（部長法官裴星中）針對梨泰院踩踏事件責任歸屬進行審判，其中涉嫌業務過失死的時任龍山警察署署長李林宰，在此次一審法庭上被判處3年禁錮刑（有期徒刑，無須從事指定勞役）。

法官認為，梨泰院踩踏悲劇其實是可以「事前預防」。法官表示，「綜合參考當時媒體報導與警方情報報告內容，2022年萬聖節可能會有許多群眾擠爆梨泰院巷弄，不排除有發生群眾推擠，對身體與生蜜構成危險性的可能，本庭認為上述危險是可以被事前預測的。」

至於李林宰先前曾涉嫌在聽證會上做偽證，一審法官針對該嫌疑作出無罪判決。

▲梨泰院踩踏事件爆發後，數十人躺地心跳停止，但時任龍山警察署長李林宰步伐卻相當悠哉。（圖／路透）

據悉，儘管梨泰院踩踏事件爆發後，數十人躺地心跳停止，但李林宰回到現場指揮救災時的步伐卻顯得相當悠哉，甚至還被監視器清楚拍下。

2022年10月29日晚間9時24分，李林宰在警察署附近的雪濃湯餐廳用餐，23分鐘後搭乘公務車前往梨泰院，然而卻受車流回堵影響，儘管公務車抵達地鐵綠莎坪站時無法進入梨泰院，他仍堅持搭乘在公務車，車輛在周遭徘徊。

晚間10時55分至11時1分，李林宰才從梨泰院骨董家具街下車，徒步約4分鐘抵達梨泰院派出所。然而，監視器卻拍到他雙手叉後背、低頭望地板，緩步散漫龜速移動的姿態。