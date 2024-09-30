防堵境外操縱網路輿論！南韓議員提修法：網友留言「須標示國籍」

▲南韓執政黨國民力量國會議員羅卿瑗。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓網路環境發達，然而卻容易衍生出酸民透過「惡意留言」進行人身攻擊的案例，甚至演變成大批網軍部隊透過製造假消息來操控網路輿論。為了防堵境外勢力網軍部隊的入侵，南韓執政黨國會議員研擬起草修法，推動「國籍標示義務法」，規定必須標示出留言者的國籍與所在地。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓執政黨國民力量的國會議員羅卿瑗今（30）日表示，為了防堵網軍部隊透過留言來操控輿論，她研擬針對〈情報通信網法〉提出修法，透過推動「義務標示留言者國籍與接觸地」相關法律。

從修法內容來看，新增的修法內容規定，網路必須義務標示出留言者的國籍、實際IP位置、是否透過虛擬私人網路連網等。而且，提供情報通訊服務的業者，還必須保管留言者的國籍、IP位址等相關資料長達6個月以上，假設政府主管機關要求交出相關資料，業者必須如實提供。

一旦業者違反必須義務標示留言者國籍的規定、甚至在主管機關邀請後仍不動於衷，則可依法判處最高5年以下徒刑、或是5000萬韓元以下（約新台幣120萬）的罰金。

有鑑於近年來透過網軍惡意留言試圖操控輿論的手法，在南韓演變為嚴重的社會問題，因此促成羅卿瑗在國會提議起草修法，尤其「標示留言者的國籍」更能有效防堵來自境外勢力對於南韓國內輿論的影響。

羅卿瑗指出，透過惡意留言操縱網路輿論的行為，不單單僅是造成社會混亂，更對自營業者、中小企業、內容創作者，乃至於一般國民造成嚴重的經濟與精神損失。

報導也指出，即便惡意留言或假消息在社會各階層造成危害，但目前南韓現行的法律卻難以保護受害者，也因此能否建構有效的應對系統，是目前相當迫切的問題。