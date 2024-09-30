韓國玩「先在台灣換錢」虧爆　一票人驚：真的不知道！內行推1神物

▲到韓國換錢才划算。（圖／達志影像）



網搜小組／劉維榛報導

許多人出國旅遊，會先在台灣換好外幣現鈔！一名女網友則哀喊，在台灣換好韓幣，「果然不做功課吃大虧」，去了當地才發現虧了1000元的匯差，「原來去韓國不要在台灣換錢！」文章曝光後，一票內行大推1神物，「這邊推薦WOW PASS，類似台灣簽帳金融卡，可以用機台存台幣直接轉韓幣，朋友說很推薦！」

一名女網友在Threads分享，原來去韓國玩，其實不用在台灣先換韓幣，以為YouTuber都是來不及換，才會去當地換錢，果然不做功課吃大虧，韓幣現換現虧，讓原PO哀喊「嗚嗚嗚...用一張小朋友學經驗！」

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▲原PO虧了1000多元。（圖／原PO提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



底下引來千名網友驚呼，「謝謝你這篇出來救人，沒經驗真的不曉得，以後就知道了」、「哇還真的不知道，而且居然機場還比銀行好，幸好沒有換很多」、「同事要去釜山，我就跟她說了先換能進市區的車錢就好，就不聽直接在台灣換3萬，匯率差到台幣3000元」；還有人問「差很多嗎」。原PO無奈回應，匯差10%左右。

內行紛紛大推必買神物WOW PASS，「7月明洞大使館前換錢所，換到1:41.8，也是不相信網友說的，在台灣的銀行換太多，被自己蠢死，那時換了不少韓幣...我現在看WOW PASS也至少有1:40.59」、「要到當地明洞大使館換錢所」、「這邊推薦WOW PASS，類似台灣簽帳金融卡，可以用機台存台幣直接轉韓幣，朋友說很推薦」、「第一天去明洞換少許韓幣，WOW PASS、Taiwan Pay、J卡，有了以上電子支付，就不用帶太多現金」、「推WOW PASS，在台灣可以先買好機場組合，會先儲值10000塊的Tmoney，出機場直接拿超快速，現金儲值到WOW PASS匯率比換錢所還高」。

也有網友提醒，「不只去韓國是這樣，去其他國家也是，大部份在當地換的匯率比在台灣換好多了，先換一點小錢備用，其他能用信用卡就用信用卡，去到當地再換現」。

本文獲原PO授權