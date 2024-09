電動車主小心！特斯拉「泡水」起火風險高　46秒吞噬車身畫面曝

▲美國一輛特斯拉泡水後起火,火勢在短短46秒內就完全吞噬車身。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

颶風「海倫」24日從佛州海岸登陸美國,隨後橫掃喬治亞州、卡羅萊納州和田納西州,奪走近百條人命,還為各地帶來強風暴雨,導致多地洪水氾濫。最近,網上流出影片,顯示一輛特斯拉在佛州被暴風雨淹沒的車庫內起火,當局隨後也緊急發布警告,敦促居民對被水浸泡的電動車採取緊急措施,以防火災。

據《紐約郵報》等外媒報導,皮內拉斯郡政府最近在網上發布影片,顯示「海倫」侵襲美國東南部後,高漲的海水不斷氾濫,引發嚴重水災,也導致一名居民停放在車庫的特斯拉被浸泡在海水裡。令人驚訝的是,特斯拉泡在海水一段時間後,居然毫無預警地發出像爆炸一樣的巨響,下秒車子突然在水中起火。

WILD VIDEO: @pinellasgov shared a video of a Tesla catching fire in a flooded garage during Hurricane Helene.



The county said electric vehicles flooded in saltwater can catch fire.



Read more: https://t.co/vr4agOytVD pic.twitter.com/yHG0qmNKJu