電動車主小心！特斯拉「泡水」起火風險高　46秒吞噬車身畫面曝

▲美國一輛特斯拉泡水後起火，火勢在短短46秒內就完全吞噬車身。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

颶風「海倫」24日從佛州海岸登陸美國，隨後橫掃喬治亞州、卡羅萊納州和田納西州，奪走近百條人命，還為各地帶來強風暴雨，導致多地洪水氾濫。最近，網上流出影片，顯示一輛特斯拉在佛州被暴風雨淹沒的車庫內起火，當局隨後也緊急發布警告，敦促居民對被水浸泡的電動車採取緊急措施，以防火災。

據《紐約郵報》等外媒報導，皮內拉斯郡政府最近在網上發布影片，顯示「海倫」侵襲美國東南部後，高漲的海水不斷氾濫，引發嚴重水災，也導致一名居民停放在車庫的特斯拉被浸泡在海水裡。令人驚訝的是，特斯拉泡在海水一段時間後，居然毫無預警地發出像爆炸一樣的巨響，下秒車子突然在水中起火。

WILD VIDEO: @pinellasgov shared a video of a Tesla catching fire in a flooded garage during Hurricane Helene.



The county said electric vehicles flooded in saltwater can catch fire.



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從影片可見，事發當時，車庫內的水位並不是很高，特斯拉也只有底盤淺淺地泡在海水裡，但這輛電動車著火後，火勢迅速地從底部往上蔓延，在短短46秒就完全吞噬整輛車身，導致堆滿雜物的車庫佈滿濃煙。

當局在網上警告，電動車被海水浸泡後有起火風險，而消防部門也建議民眾不要將電動車停在車庫內，或在密閉空間為電動車充電，並盡量將電動車移到遠離可燃物的安全地點。當局也建議，車主應在愛車泡水後，將車拖到經銷商進行徹底檢查才重新駕駛。