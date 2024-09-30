颶風海倫肆虐美國東南部！　賴清德送暖「台灣隨時提供協助」

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

颶風「海倫」（Helene）橫掃美國東南部6個州，連帶引發災難性洪水，車輛滅頂、街道一片汪洋，目前造成至少93人死亡，其中還包括2名消防員，而北卡其中一個郡更有1000人下落不明，約有210萬戶民眾無電可用。對此，總統賴清德今（30日）在X表示，台灣要向在美國，因颶風海倫而失去至親、親友的人們表達深切哀悼。他強調，「在這個艱難時刻，台灣與你們同在，隨時準備提供協助，期盼受影響地區早日恢復正常生活」。

根據CNN、紐約郵報，引發史詩級災難的颶風海倫，侵襲美國東南部，造成佛羅里達州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、喬治亞州、維吉尼亞州、田納西州等6個州有至少93人死亡，其中北卡死者達36人、南卡死者則為25人，包括薩魯達郡（Saluda County）的2名消防員，至於喬治亞州則至少有17人死亡，其中2人死於龍捲風。United States Power Outage Map網站則顯示，南卡、北卡、喬治亞州、佛州、維吉尼亞州約有210萬戶停止供電。

對此，賴清德表示，台灣要向在美國東南部，因颶風海倫而失去至親、親友的人們表達最深切的哀悼。

賴清德強調，「在這個艱難時刻，台灣與你們同在，並隨時準備好提供協助，期盼所有受影響的地區能夠早日恢復正常生活」。

▼颶風海倫侵襲，美國佛州帕納西亞淹成一片汪洋。（圖／達志影像）