113年老宅「暗門突然被打開」　女發現陌生人住在地下室嚇壞

▲女發現有人住在她家地下空間。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

美國奧勒岡州一名女子近來發現，在有著113年歷史的住家，地下一個狹小空間中，疑似有陌生人住在裡面，還找到多條毯子與裝有陌生人物品的袋子，可怕發現在網路上引發討論。

女網友近來在國外論壇Reddit上發文，某次她在整理院子時，發現可以前往房屋下方狹小空間的暗門居然是開著的，她好奇往裡面查看，發現一個簡陋的床，上面鋪著幾條毯子，疑似有人居住在這裡。

女子觀察發現，一個裝滿物品的袋子疑似是被用來當作枕頭，因為上面很明顯可看出被頭壓凹的形狀，而且狹小的空間中也沒有蜘蛛網，種種跡象更讓她確信有人在使用這裡。

貼文曝光後獲得上萬網友留言，「趕快換門，換個更牢固的鎖」、「我本來以為會看到小動物在裡面，結果第二張照片真是太可怕了」，還有網友分享也遇過類似事件，家中食物常常會莫名消失，報警後偷住在家中的人才離開。

女子後來表示，她在地下空間中留了紙條，成功獲得偷住在她家地下的一名40多歲女子回覆，對方告訴她，只是偶爾睡在那裡，大多時間只是把物品借放在那，很抱歉沒有告知就這樣做，好心的她也提供相關機構資訊給這名竊住者，希望能幫助改善對方的處境，善心舉動獲得網友稱讚。