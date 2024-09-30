東海岸1區域「鏡頭君率先陣亡」　一票人緊盯：願一切平安

▲目前綠島南寮漁港的已暫停畫面。（圖／翻攝自YouTube／東部海岸國家風景管理處）

記者周亭瑋／綜合報導

山陀兒颱風目前以每小時9公里速度接近台灣，各地風雨威脅也逐漸加大。其中，東部海岸國家風景管理處放出的「8個鏡頭君」中，綠島南寮漁港已率先陣亡；而大票網友也密切注意直播動態，直呼「真是辛苦鏡頭君了」、「要撐過去阿，颱風天就靠你們了」。

YouTube頻道「東部海岸國家風景管理處」針對花蓮石梯坪風景區、大石鼻山、長虹橋、台東都歷遊客中心、三仙台、加路蘭遊憩區、金樽遊憩區、綠島南寮漁港等，都有直播即時影像；不過，目前南寮漁港的因網路異常，「鏡頭君」已先行放假。

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▲山陀兒暴風圈觸及台灣陸地，預估在高屏一帶登陸。（圖／氣象署提供）

不少網友也持續關注直播，紛紛回應「希望能一切平安啊」、「加路蘭的浪非常驚人」、「​​石梯坪轉圈圈了」、「已經有一個陣亡了」、「綠島鏡頭君掛掉ㄧ個」、「​​都歷還好嗎」。

氣象署預報指出，山陀兒中心位在鵝鑾鼻南南東方海面，向西北西轉西北移動，暴風圈已進入台灣南方近海，陸警範圍包括高雄、台東、屏東、恆春半島。

同時，氣象署也提醒，台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。