科普颱風命名小故事！「1取名方式」地理粉專笑了：有點中二

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

今年第18號颱風「山陀兒」的命名來自泰國，地理粉專「翻轉地理教室」就發文分享關於颱風、颶風命名的4個小故事，包括過去曾有學家用討厭的人、愛人來命名，還有科學院院刊曾研究颶風取男／女名字是否會影響災情。

「翻轉地理教室」今（30）日發文，分享4個颱風、颶風命名的4個故事，第一個是「用討厭對象的名字來命名」，是澳洲氣象學家克萊門特·拉格（Clement Wragge）。他最初是用希臘字母和神話角色來為熱帶氣旋命名，後來開始「走鐘」，用他討厭的人物，例如政客，然後在公開預報時說：「OOO將為某某地區帶來大災難」等等。這令粉專笑呼「怎覺得有點中二XD」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二個則是「以愛人的名字命名」，第二次世界大戰期間，美國空軍和海軍氣象學家在繪圖時，為了更有效地表示颶風，便用愛人名字為熱帶氣旋命名。粉專便表示，「工作時能正大光明唸出遠在家鄉愛人的名字，聽起有浪漫？」

第三個小故事是「公平一點，男女姓名都用上」，以女性名字命名颱風的「習慣」一直延續到1960年代，直到平權者開始對此提出異議。全國婦女組織成員羅克西·博爾頓（Roxcy Bolton）就直呼「女性不是災難」，還建議當時的參議員以他們自己的名字命名颱風，「是有多討厭這些議員？」

最後則是「颶風名字是男是女會影響災情？」粉專指出，2014年《美國國家科學院院刊》曾做研究，發現以「女性名字命名的颶風」比以男性名字命名的颶風造成的死亡人數更多。研究人員則認為，可能是因為人們對於聽起來像女性名字的颱風沒有做足夠的準備。建議改用另一種新的命名系統，以避免人們受到先入為主的觀念影響防災。

「翻轉地理教室」便笑說，「這結論也挺妙的，我們這邊還有很多可愛的名稱耶（小犬、天兔、珊瑚…）！有些還能吃！（山竹、核桃…）」最後也強調，「颱風名稱只是便於識別的代稱啦～大家要做好防颱工作喔！」