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Panasonic秋季新品發表　智慧新家電打造美好生活指南

▲Live Your Best！Panasonic秋季新品以「智享 美好生活」為主題，用智慧新家電打造美好生活指南。（採訪撰稿／記者浦靖祤；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者浦靖祤／採訪報導

近年來台灣市場面臨通貨膨脹問題，物價上漲讓消費者備感壓力，Panasonic今年秋季新品就以「智享 美好生活」為主題，推出各項智慧節能家電，並將科技與日系美學完美融合，提升生活質感。

▲▼Panasonic秋季新品發表 智慧新家電打造美好生活指南。（圖／記者謝盛帆攝）

▲Panasonic秋季新品以「智享 美好生活」為主題，推出多項創新、節能家電。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

台灣松下銷售公司總經理張天來表示，「今年Panasonic以『智享 美好生活』為主題，透過創新技術、研發實力，升級各項智慧節能家電，使客廳、廚房、衛浴、家務等居家空間更加舒適便利，讓您每天都能沉浸在Panasonic家電帶來的滿足感，一起探索生活的美好。」

▲▼Panasonic秋季新品發表 智慧新家電打造美好生活指南。（圖／記者謝盛帆攝）

▲Panasonic全新Fire TV智慧系統，能自動推薦量身定做的娛樂內容。▼台灣松下銷售公司總經理張天來分享智慧新家電帶來的便利性。

▲▼Panasonic秋季新品發表 智慧新家電打造美好生活指南。（圖／記者謝盛帆攝）

享受居家舒適生活，就要維持室內乾爽，Panasonic變頻除濕機，搭載全新雙變頻科技和獨家雙重除濕系統，讓除濕更快速、省電又安靜。體感舒適之餘想尋求娛樂消遣，絕不能錯過Panasonic全新電視系列。台灣松下銷售公司總經理張天來指出，「Panasonic全新Fire TV智慧系統，能根據用戶的觀看習慣和偏好，自動推薦量身定做的娛樂內容，加上全新智能操作體驗，讓家成為專屬劇院。」

延伸至廚房空間的智慧家電提案，Panasonic推出全新省電冰箱，透過獨家AI智慧節能科技，食物保鮮的同時也節能省電，全新岩板玻璃外觀，打造高質感品味。不僅如此，Panasonic桌上型自動洗碗機，和洗脫烘衣機，更是家庭中不可或缺的好幫手。

▲▼Panasonic秋季新品發表 智慧新家電打造美好生活指南。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼Panasonic智慧家電不僅打造了美好生活，優良的節能省電效益更深受消費者歡迎。

▲▼Panasonic秋季新品發表 智慧新家電打造美好生活指南。（圖／記者謝盛帆攝）

台灣松下銷售公司總經理張天來分享，「Panasonic全新17kg小體積大容量滾筒洗衣機，業界首創採用Heat Pump熱泵除濕式烘乾技術，讓洗衣高效省時、節能省電；而Panasonic桌上型自動洗碗機全新升級，搭載最新AI -ECONAVI智能洗科技，自動偵測髒污、調整洗碗行程，搭配獨家nanoe X健康科技，洗前除臭、洗後抑菌，讓碗盤呼吸最乾淨的空氣。

▲▼Panasonic秋季新品發表 智慧新家電打造美好生活指南。（圖／記者謝盛帆攝）

▲全新小體積大容量滾筒洗衣機，業界首創採用Heat Pump熱泵除濕式烘乾技術。▼有遠端監控功能的寵物複合式餵食機，非常適合毛小孩家庭。

▲▼Panasonic秋季新品發表 智慧新家電打造美好生活指南。（圖／記者謝盛帆攝）

想要乾淨舒適的衛浴空間，雙核心日本瞬熱技術溫水洗淨便座，兼具除臭、烘乾，還有噴嘴抑菌功能，還你潔淨生活。科技帶來美麗，最受愛美女性歡迎的Panasonic奈米水離子吹風機，礦物負離子，幫助髮質變得更加柔順有光澤；家中有毛小孩，不妨選擇可以遠端監控的寵物複合式餵食機，再也不用擔心小寶貝肚子餓。

Panasonic 持續透過企業綠色影響力承諾環境永續，以智慧節能家電升級，實現全屋舒適空間提案，與消費者一同探索美好生活。
 

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