台貝建交35週年　張善政訪貝里斯晤總理探討環境永續

▲張善政與貝里斯總理布里仙紐會面。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府新聞處15日表示，市長張善政率團訪問我邦交國貝里斯，於當地時間13日上午在駐貝里斯大使徐儷文、市府副秘書長金志聿陪同下，與貝里斯總理布里仙紐會面，雙方就永續議題及雙邊未來合作進行深入討論，同時參加貝國的國慶遊行活動，市府訪團並手持中華民國國旗與當地學校的遊行隊伍熱烈互動。

市府新聞處指出，桃園市與貝國橘道鎮於今年五月締結姐妹市，今年更適逢臺貝建交35週年，張市長此次率團回訪，格外有意義。張善政表示，此次訪問貝里斯後，對該國更加瞭解，將更努力推動中華民國與貝里斯、桃園與姐妹市橘道鎮的合作關係。他強調，桃園是臺灣族群融合的代表城市，與橘道鎮締結姐妹市關係非常適當。

張市長對該國良好的環境保護以及美景印象深刻，認為貝國人民對永續發展的認知非常值得臺灣學習。布里仙紐總理表示，貝國極為支持中華民國，當天的國會也會重申貝國對臺灣的支持；布里仙紐總理更邀請張市長延長訪問行程，體驗貝里斯豐富的自然景觀與文化遺產。

雙方在會談中討論了氣候變遷、農業發展等議題。布里仙紐總理指出，貝里斯致力於環境保護，面對氣候變遷帶來的挑戰，貝里斯希望學習臺灣的科技技術，協助農民解決天災以及農產加工等問題。

張市長亦表示，貝里斯人民友善而好客，雙邊政府情誼甚深，未來會持續以台灣的科技長處協助貝國以及姐妹市橘道鎮發展，除希望總理能撥冗回訪桃園，自己也期盼未來有機會再訪貝里斯，進一步強化雙邊在各領域的合作。