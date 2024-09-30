男路上遭4男搶手機　發現「幕後主使是前女友」：擔心私密照外流

▲男子路上被搶走手機。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

印度邦加羅爾市(Bengaluru)近來傳出一起離奇搶案，一名男子在路上騎車時，突然遭4名男子開車撞上並且搶走手機，沒想到報案發現，搶劫案的幕後主使人竟然是他前女友，擔心手機中藏有私密照，才會出此下策。

邦加羅爾警方20日晚間8時30分左右接獲報案，一名男子載著29歲前女友施露蒂(P Shruthi)騎車時，路上突然遭4名男子開車撞上，其中2男搶走他的手機，警方原本以為事件是單純的路怒搶劫案，調查發現幕後主使竟然就是施露蒂。

A 29-year-old techie's plan to snatch her ex-boyfriend's mobile phone, which contained private pictures of them, through a staged robbery has gone awry, with police arresting her and four men on dacoity charges.



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施露蒂被捕後坦承，她和前男友分手後，要求對方把手機中2人的私密照刪除，雖然男友保證已經刪光了，可是拒絕交出手機給她檢查，讓她擔心對方可能偷偷保存，才會策畫這起搶劫案，支付11萬印度盧比（約台幣4萬多元）給搶匪。

警方同時將4名搶匪逮捕，分別是馬諾吉(Manoj Kumar)、庫馬爾(Suresh Kumar)、霍納帕(Honnaappa)和文卡特斯(Venkatesh)，4人都與施露蒂同鄉，其中馬諾吉曾為施露蒂的房子粉刷才會結識。案件正在調查中。