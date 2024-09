男路上遭4男搶手機　發現「幕後主使是前女友」：擔心私密照外流

▲男子路上被搶走手機。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

印度邦加羅爾市(Bengaluru)近來傳出一起離奇搶案,一名男子在路上騎車時,突然遭4名男子開車撞上並且搶走手機,沒想到報案發現,搶劫案的幕後主使人竟然是他前女友,擔心手機中藏有私密照,才會出此下策。

邦加羅爾警方20日晚間8時30分左右接獲報案,一名男子載著29歲前女友施露蒂(P Shruthi)騎車時,路上突然遭4名男子開車撞上,其中2男搶走他的手機,警方原本以為事件是單純的路怒搶劫案,調查發現幕後主使竟然就是施露蒂。

