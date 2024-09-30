日氣象廳：山陀兒升級「大型強烈颱風」　估2日台灣西南部登陸

▲山陀兒日本氣象廳30日0600預測。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者張方瑀／綜合報導

中度颱風山陀兒威力逐漸增強，中央氣象署不排除升級為強颱，根據日本氣象廳預測，山陀兒在30日凌晨已增強為「大型強烈颱風」（日本定義），並於2日凌晨至3日間從台灣西南部登陸，貫穿台灣後從東部宜蘭、花蓮地區出海。

綜合日媒報導，第18號颱風山陀兒30日凌晨3時在菲律賓東部海面，以每小時15公里的速度向西移動，目前中心氣壓為950百帕，中心最大風速達45m/s，最大瞬間風速達60m/s，中心半徑130公里範圍內，風速超過每秒25米。

▲日本氣象廳預估山陀兒路徑。（圖／翻攝自@wni_jp）



日本氣象廳數據顯示，山陀兒在30日凌晨已增強為「大型強烈颱風」（日本定義：最大風速大於等於44m/s、小於54m/s），預計威力將會繼續增強，並持續沿巴士海峽北上，於2日接近台灣，暴風範圍在3日接近沖繩。

日本氣象廳預估，山陀兒的暴風圈會在2日接觸台灣陸地，並於2日凌晨至3日間從台灣西南部登陸，中心最大風速達45m/s，最大瞬間風速達65m/s。山陀兒貫穿台灣後，預計從東部宜蘭、花蓮地區出海，屆時中心附近的最大風速達30m/s，最大瞬間風速達45m/s。