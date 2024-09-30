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「2024農島嶼」屏東勝利星村登場　邀您走讀宜居宜業宜遊農村！

▲「2024農島嶼The treasure island」將於10月5、6日在屏東勝利星村盛大舉辦，今年首度移師到屏東勝利星村創意生活園區，打造一座屬於農村多元文化的農島嶼。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「2024農島嶼The treasure island」將於10月5、6日在屏東勝利星村盛大舉辦，今年首度移師到屏東勝利星村創意生活園區，打造一座屬於農村多元文化的農島嶼。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一年一度的農村島嶼企劃正式登場！「2024農島嶼The treasure island」將於10月5、6日在屏東勝利星村盛大舉辦，今年首度移師到屏東勝利星村創意生活園區，結合特色創意聚落、眷村文化街區及地方文創人才，一起打造一座屬於農村多元文化的農島嶼，與屏東縣民們見面。

▲「2024農島嶼The treasure island」將於10月5、6日在屏東勝利星村盛大舉辦，今年首度移師到屏東勝利星村創意生活園區，打造一座屬於農村多元文化的農島嶼。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2024農島嶼匯集台南、高雄、屏東、澎湖、金門等地區的風土產業及文化元素，以島嶼之森、島嶼之山、島嶼之南、島嶼之海、島嶼之果為主題，呈現5座島嶼家屋、60家島嶼物產及多項手作體驗，以青銀共融(榮)方式，向農村學習、體驗及生活的視野，一起打造宜居宜業宜遊的島嶼農村。

活絡農村經濟並邁向淨零永續，一直是農業部農村發展及水土保持署長期努力的目標，透過農村再生引動青年回鄉13年來，已具體改善農漁村環境、協助地方產業振興、推廣農村好物、文化技藝傳承、里山里海倡議、綠色照顧、金牌農村，開啟國際交流與學習等，都是期望翻轉農村，將劣勢轉變成為優勢，拉近城鄉的距離。

▲「2024農島嶼The treasure island」將於10月5、6日在屏東勝利星村盛大舉辦，今年首度移師到屏東勝利星村創意生活園區，打造一座屬於農村多元文化的農島嶼。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2024農島嶼由農村水保署台南分署與農村發展基金會共同辦理，並邀請美濃水圳漫旅藝術節策展團隊策劃，將島嶼呈現的不只是市集，也匯集南台灣多元族群最美好的風土物產、文化及食農體驗，有著多元族群、文化及產業的樣貌，前來的朋友們可以向島嶼學習文化脈絡，品嚐多元物產、體驗地方生活，設計屬於島嶼的生活風格。

▲「2024農島嶼The treasure island」將於10月5、6日在屏東勝利星村盛大舉辦，今年首度移師到屏東勝利星村創意生活園區，打造一座屬於農村多元文化的農島嶼。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動當天有各式農村美食、職人設計、質感小物等多樣展攤，還有豐富有趣的手作體驗可以參加，歌手及街頭藝人精彩表演，歡迎民眾熱情共襄盛舉， 10月5-6日周末假期，一起來屏東體驗農島嶼的魅力，更多活動資訊可至農業部農村發展及水土保持署台南分署FB粉絲專頁查詢。

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農島嶼屏東走讀農村

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