認總預算卡關「軍公教調薪3%發不了」　人事長嘆：期待實質審查

▲人事長蘇俊榮。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院藍白黨團聯手封殺總預算案，主要理由為行政院未依立法院修正通過的「原住民保留地禁伐補償條例」編列預算，其次為行政院未依立院通過要求公糧採購價格每公斤調漲5元、健保點值不低於0.95元主決議編列預算。民進黨立委鍾佳濱今（30日）於立院司法法制委員會質詢行政院人事總處人事長蘇俊榮，總預算被退回程序委員會，明年軍公教加薪3％有沒有辦法發？蘇俊榮回應，「立法院沒通過要怎麼發？」

蘇俊榮今日赴立院司法法制委員會進行業務報告並備詢。被鍾佳濱問到，再這樣下去明年是不是不能期待加薪了？蘇俊榮說，最好是趕快通過，明年可以比較早領。

綠委吳思瑤質詢時也詢問，總預算被卡在程序委員會，與人事總處關係最大的預算是哪條？蘇俊榮說，就是軍公教明年調薪3％的272億，沒有這筆錢就沒辦法調薪。吳思瑤表示，中央政府總預算編列122億中央支付，90億補助地方，還有10億補助鄉鎮市公所，與中央政府總預算相關的總共是222億，另外還有如果確定調薪，個縣市政府還可以有50億的配合補助，合起來就是272億。

吳思瑤也問蘇俊榮，在爭取總預算通過這部分做了什麼努力？蘇無奈，「我就是心裡默默期待，可以進入到預算實質審查。」

