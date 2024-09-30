潘孟安為大法官拜會韓國瑜　黃國昌酸「把黨團當空氣」只看立法院長

記者袁茵／台北報導

總統府今年8月底公布新任7位大法官人事案，名單引發外界正反熱議；外傳總統府秘書長潘孟安在總統賴清德責成下，近期擬率7名被提名人拜會立法院長韓國瑜，盼名單獲立院同意。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌批評，以前總統府秘書長都會帶被提名人拜會黨團，但這屆總統跟秘書長比較特別，覺得黨團是空氣、看立法院長就好。

▲立委黃國昌、陳昭姿、張啓楷舉辦「驚爆！台電電廠罔顧職安公安，不防爆還助燃」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

民眾黨團30日上午舉辦「驚爆！台電電廠罔顧職安公安 不防爆 還助燃」記者會，由立委黃國昌、陳昭姿、張啓楷等人出席，並且於會後接受媒體訪問。

針對外傳潘孟安將率7名大法官被提名人拜會韓國瑜？黃國昌回應，以前由總統提名的被提名人，總統府秘書長其實都會帶被提名人到各個黨團拜會，「只是這屆總統比較不一樣，對他們來講，黨團是空氣、只要去看立法院長就可以了。」大家可以查一下以前的新聞，帶被提名人到黨團拜會是常態，但這屆總統與秘書長比較特別，唯一拜會對象是韓國瑜。

黃國昌提及，韓國瑜基於議事中立主持會議，相信對方也依然會基於秉持議事中立立場繼續主持會議，「所以我不太了解，總統府秘書長帶那些去拜會韓國瑜，可能只是再次請求韓國瑜中立主持議事。」

黃國昌強調，民眾黨團比較關心的事情是，考試院正副院長、考試委員，以及司法院正副院長、大法官，什麼時候要回覆民眾黨團發出的問卷？是不是總統賴清德或秘書長潘孟安下令被提名人通通不准回？請潘孟安回答。