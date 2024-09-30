人事總處遭問「賴清德罵將官」不評論　傅崐萁諷：要保官命嘛

▲傅崐萁質詢行政院人事行政總處人事長蘇俊榮。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德於8月中旬時，為31位新晉任的將領特別舉行府內茶敘，然而事後卻傳賴清德動怒飆罵將官們，甚至狠摔手中資料。國民黨立委傅崐萁今（30日）在司法及法制委員會質詢時，詢問人事總處人事長蘇俊榮時對此有何看法，蘇俊榮回應因自己不在現場，不便評論，遭傅崐萁譏，「我就知道你會這樣回答，要保官命嘛！」

媒體報導，8月將官晉升典禮結束後國防部舉辦茶會，按往例賴清德進場全體人員應起立敬禮，但有府方官員告知，活動輕鬆大家坐著即可；詎料賴清德到場後怒罵，「我是三軍統帥，看到我為什麼不站好」，還摔手上資料。國防部則回應，媒體報導渲染「總統怒罵」、「立威」等顯屬誇大謬誤，籲請善盡社會責任，勿誤導視聽，傷害國軍士氣。

傅崐萁今日質詢時表示，國家運作的體制，最重要的就是靠廣大的公務人員來運作，讓國家的政策確實組織與執行，因此想請教人事處，文官制度的建立不容易，公務人員效忠人民與國家，但這兩天看到有新聞很熱鬧，以後的將領都要到總統旁邊立正站好，高呼總統好，還不能坐著只能站著，有什麼看法？

蘇俊榮回應時表示，自己不在現場，看新聞跟看現場是兩回事，因此不方便評論。

傅崐萁諷刺，「我就知道你會這樣回答，要保官命嘛！」那麼多公務員經過重重考核，一步一腳印到了晉升機會，但國家的文官發展似乎不是正向了，到底是要效忠總統還是人民？甚至是效忠政黨？蘇俊榮則未回答。