五一勞動節有望全民放假？　人事總處：需再和內政部評估溝通

▲行政院人事行政總處人事長蘇俊榮。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院日前拍板軍公教人員2025年調薪3%，另外有關軍公教調薪法制化議題，也成為關注焦點。行政院人事行政總處人事長蘇俊榮今（30日）備詢時表示，目前已開始研擬並蒐整各界意見，目標是在今年底將相關草案送入立法院。另外有關勞動節等特殊假日是否能調整為全國一致性放放假，蘇俊榮則說，由於假期排定需依內政部「紀念日及節日實施辦法」規定，必須再和內政部評估溝通。

蘇俊榮今日赴立法院司法及法制委員會進行業報告並備詢。立委關切軍公教人員待遇調整法制化、軍公教待遇審議委員會納入基層代表等議題，蘇俊榮表示，目前已經搜整各方意見，包括是以CPI（消費者物價指數）或GDP（國民生產毛額）為標準、及調升幅度等都已在綜整討論

另，有關薪資審議委員會納入基層代表的問題，蘇俊榮回應，目前已新增公、教界等4位基層代表，並將改制成為薪資咨詢委員會，避免黑箱作業的印像；委員會人數將從17人增至21人。至於未來是否會再增加基層代表人數，則會再討論。

國民黨立委羅智強關心相關法案進度，並擔心會拖延過久，「立法院法制局的研究報告、及監察院2018年的調查報告，都有說出拖延過久、有欠積極、已經拖8年，我們不要再繼續再等8年好不好？」。蘇俊榮答詢時表示，目標在今年底前將相關草案送入立法院審議，「因此剛才那個命題應該是不存在。」

至於明年軍公教人員調薪3%的議題，民進黨立委鍾佳濱擔憂，由於2025年度總預算遭退回，明年是否能如期替軍公教加薪？蘇俊榮回應，由於預算案未過，只能比照今年薪資標準發放，也希望總預算案能盡速通過，讓大家能加得到薪水。