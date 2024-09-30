「見到賴清德無論如何都會起立！」　人事長：這是基本禮貌　

▲人事長蘇俊榮。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德8月初主持將領晉升典禮，之後在與將官們茶敘時，疑似不滿將領們看到他時仍坐著而動怒，大罵「看到我為什麼不站好？」國民黨立委羅智強今（30日）於立院司法法制委員會質詢行政院人事總處人事長蘇俊榮，「若見到總統你會起立？」蘇答詢，「這是基本禮貌」，羅智強進一步詢問，即便總統幕僚先說可以不用起立？蘇俊榮仍堅定表示，「我還是會起立。」

賴清德總統因將官看到他未起立迎接，進而飆罵將官們，此舉被外界視為賴在立威。雖經國防部澄清，並沒有「總統怒罵」、「立威」等誇大謬誤情節，呼籲外界不要傷害國軍士氣，然此事件仍持續延燒。

羅智強今日質詢時模擬這個場景，詢問蘇俊榮見到總統會不會起立？蘇回應，「起立是基本禮貌」，羅接著問，那若是總統幕僚先跟你說不用起立呢？蘇堅定說，「我還是會起立！」

羅智強提到日前衛福部長邱泰源爆料賴總統打電話罵環境部長彭啓明事件，彭啓明後來說是總統希望他「更積極一點，更勇於任事」，羅智強問蘇俊榮，若聽到這樣的話，會認為總統是要提點還是要你反省？蘇俊榮說，自己都是正面思考，「這就像是長輩在提醒你要注意而已，是好事啦！」

羅智強則認為，所有政府首長、將官，都是國家棟樑，不是來當奴才，把人家尊嚴踩在地上，賴清德應該要情緒管理一下了。