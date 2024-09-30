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中國專項債規模大！　學者示警：無效投資恐致「債務風險」

▲▼人民幣,匯率。（圖／CFP）

▲人民幣。（圖／CFP）

文／中央社

中國地方政府近年透過擴大發行專項債以建設基建、促使投資成長，截至今年7月，整體專項債餘額約人民幣26.6兆元（約新台幣120兆元），占地方債餘額規模超過6成。但學者指出，無效投資、資金挪用等問題，將為債務結構帶來風險。

據第一財經，中國宏觀經濟論壇（CMF）日前舉行「構建地方債務長效機制研討會」，並發布2024年「中國地方政府債券藍皮書」。多名與會經濟學者、市場人士均提到，目前餘額逾人民幣26兆元的地方政府專項債券，對穩定投資與穩定成長有重要作用，但目前也有不少問題需要解決。

中誠信國際研究院院長袁海霞指出，專項債的發行及使用的情形越來越趨向一般化，雖然大量發行，但整體效率偏低。隨著傳統基建領域飽和，整體宏觀效率或基建投資的邊際效應下降，專項債的效率問題不斷被凸顯。

他進一步提到，越來越多的專項債用於沒有收益的項目，例如過去審計報告揭露，有些地方發行專項債時是藉由包裝、虛增專項收入來完成專項債發行，「這無疑會增加發行成本，也將帶來一定的債務結構風險」。

財達證券副總經理胡恆松表示，專項債逐步走向一般債屬性，在第一線時發現，不少專項債的收益是包裝出來的，「專項債在設計規劃時應該科學嚴謹，否則未來償還壓力非常大」。

袁海霞進一步指出，這幾年部分專項債資金被挪用情況持續發生，同時在專項債收益面對壓力的情形下，地方政府更加依賴發行新債，以「借新還舊」來解決眼前的債務問題。

中國財政科學研究院金融研究室主任趙全厚表示，如果現在不提高專項債的品質，未來當專項債虛化、一般化後，可能就成為另外一種「隱性債務」。

解決專項債隱藏的債務風險，袁海霞建議未來可以對專項債投資領域不加以限制，給地方自主權，進而充分發揮政府投資帶動作用；趙全厚也認為，可以考慮不再設立專項債投資正面清單，只要在政府投資條例範圍內，專案均可藉由專項債籌募資金。

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