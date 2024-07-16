陸外交部：中國上半年經濟可圈可點　相信大家有一樣的感受

▲大陸外交部新發言人林劍。（圖／翻攝北京日報）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸第二季GDP年增4.7%，低於預期的5.1%。對此，大陸外交部發言人林劍16日表示，今年上半年，中國經濟交出了一份可圈可點的「半年報」成績單，「相信大家和我有一樣的感受。」

林劍提到，今年上半年，中國經濟各項宏觀指標總體保持穩中有進態勢：國內生產總值突破60兆人民幣，同比增長 5%；第二和第三產業分別同比增長 5.8%和 4.6%，對經濟增長的貢獻率分別達43.6%和 52.6%；最終消費支出、資本形成總額、貨物和服務淨出口「三駕馬車」對經濟增長貢獻率分別為60.5%、25.6%和13.9%；貨物進出口總額達21.2 兆元人民幣，規模創歷史同期新高；全國居民人均可支配收入同比實際增長5.3%。

林劍指出，「看到這些數字，相信大家和我有一樣的感受那就是上半年中國經濟交出了一份可圈可點的『半年報』成績單，在不穩定不確定性上升的全球經濟中頂住壓力，發揮了『穩定器』和『動力源』的重要作用。」

林劍說，穩扎穩打、量質齊升的「上半場」，為今年中國經濟實現全年發展預期目標奠定了堅實基礎，「中國經濟底盤牢、韌性強、潛力大、動能足，穩中向好、長期向好的發展態勢沒有變，保持高質量發展的前進勢頭沒有變，堅持高水平對外開放的方向沒有變。」

林劍強調，手握「上半場」打下的底子和底氣，加上進一步全面深化改革為推動高質量發展持續注入的強勁動力，「我們有決心、有能力、有條件繼續推動中國經濟實現質的有效提升和量的合理增長。我們對中國經濟的未來發展充滿信心！」

▼陸上半年GDP突破60兆人民幣。（圖／CFP）

