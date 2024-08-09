中國7月CPI年增率0.5%　連續6個月微幅上漲

▲中國消費復蘇緩慢。（圖／CFP）



文／中央社

中國國家統計局今天發布最新統計資料，7月消費者物價指數（CPI）年增率0.5%，連續第6個月微幅正成長，高於市場平均預期。

中國國家統計局9日發布最新統計顯示，中國7月CPI年增率0.5%，這是從2月以來連續第6個月CPI年增率維持正成長，高於市場平均預期，先前多家機構平均預測7月CPI年增率0.3%；7月CPI年增率較6月增加0.3個百分點。

7月生產者物價指數（PPI）年減率0.8%，降幅與6月相同，這是自2022年10月起，連續第22個月負成長。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，7月消費需求持續恢復，由於部分地區高溫降雨天氣影響，推高了食物價格，全國CPI月增率由負成長（-0.2%）轉為正成長（0.5%）；年增率漲幅0.5%，也較6月有所擴大。

董莉娟表示，7月受到市場需求不足、部分國際大宗商品價格下滑等因素影響，全國PPI月增率、年增率降幅均與6月相同。

路透社9日剖析，中國7月CPI上漲速度高於預期，部分原因在於天氣導致食物供應受到干擾；PPI緊縮狀況持續存在，顯示製造業活動不夠熱絡，這是出於中國消費需求疲軟態勢，疲弱內需是目前經濟一大痛點。

中國與西方貿易緊張關係加劇，在對中國商品加收關稅、對美國經濟衰退擔憂中，中國出口復甦的希望也受到了打擊；房地產長期低迷、失業率等問題使得消費者消費信心不振，對於耐久財大筆消費卻步。

經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰表示，觀察數據可發現，其他商品、服務均未有通貨膨脹走勢，這表明了中國國內需求沒有回升跡象。