　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

議會京華城報告出爐！建議移送監院調查　決策首長是否涉及違法濫權

▲▼台北市議會「京華城調查小組」報告。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議會「京華城專案調查小組」調查報告出爐，召集人游淑慧召開記者會說明5大結論、8大建議。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議會日前成立3個專案小組調查前台北市長柯文哲任內「三大案（北士科、京華城、台智光）」，其中以導致柯文哲被羈押禁見的京華城案最受外界關注。議會京華城專案調查小組30日拍板調查報告結論與建議，分為5大結論與8大建議，其中建議移送監察院調查決策首長是否有涉及違法濫權之個人責任，並建議重新調查「106 年監察院關於容積率審核意見」是否合宜。

台北市議會京華城專案調查小組30日上午召開最後一次會議，討論調查報告結論與建議；召集人國民黨台北市議員游淑慧與小組成員國民黨曾獻瑩，民進黨許淑華、趙怡翔、洪健益及社民黨苗博雅於會後一同召開轉述記者會。

游淑慧開場先表示，此案複雜性且長達好幾年，專案調查小組花了許多時間從事閱卷、取證作業，今天主要報告是結論跟建議部分，並做出了5大結論、8大建議；另外，此次破天荒創設「不同意見書」，由陳宥丞撰寫，過去調查小組報告沒有此特例，但考量此案敏感與複雜度，可能很難達到共識決，因此尊重陳宥丞提出的不同意見書。

【五大結論】

（一） 本案京華城原訴求「允建12萬284.39平方公尺」於106年時早已為都發局及都委會認定為一次性保障，且於當時修正之細部計畫公告確認，後經該公司提起行政訴訟；相關情事都發局於109年2月曾於簽呈中明確告知市長。然市長明知京華城案正處於行政爭訟程序，仍做成與市府訴訟策略相反之個案交辦與指示，不顧行政訴訟仍在進行、亦不顧都發局反對意見及都委會曾經決議，逕行裁示都發局再次協助提案交由都委會研議，衍生本案後續爭端。於法院判決市府勝訴後，都委會委員認為不需給予京華城任何補償，市府仍配合京華城自創法無依據之個案容積獎勵，前無古人、量身打造，為招致特權爭議之根源。

（二） 都發局為主管機關，都委會為審議機關，本應以專業、公正、客觀之立場，為市民守護容積公共財。然柯文哲市長於議員座談會期間，直接指派都發局、都委會主席彭振聲副市長，擔任京華城案 PM，為京華城研議容積獎勵，又擔任審議角色。不只球員兼裁判，甚至是裁判兼任京華城總教練。致使都委會府外委員反對意見遭忽視，府內委員集體噤聲。都發局、都委會喪失客觀性，進而傷害都市計畫之公正性，破壞制度顯非可取。

（三） 京華城並非亟待都市更新之老舊建物，卻自創「韌性城市貢獻」、「智慧城市貢獻」及「宜居城市貢獻」等容積獎勵，取得高達18,463.2平方公尺（約5,585坪）之容積樓地板面積。如加計免計容積部分，則可增加之樓地板面積合計恐高達約 10,265坪。如以每坪市價200萬，租金每坪每月3500元計，京華城因容積獎勵所增加之獲利恐高達 200 億。惟京華城所負擔之公益性對價，僅為認養復盛公園、修整 1000平方公尺道路、設置充電車位等，負擔與獎勵顯不相當，本案嚴重違反公益性、對價性。

（四） 京華城改建並非「都市更新案」，不適用都市更新建築容積獎勵辦法；且京華城亦不願遵循《台北市土地使用分區管制自治條例》明定之條件申請容積獎勵。市府逕以「準用都更」增加容積獎勵，不僅史無前例，且有適法性疑義：京華城稱依都市計畫法第24條申請容積獎勵。然細譯都市計畫法第 24條規定「土地權利關係人為促進其土地利用，得配合當地分區發展計畫，自行擬定或變更細部計畫，並應附具事業及財務計畫，申請當地直轄市、縣（市）政府或鄉、鎮、縣轄市公所依前條規定辦理。」並未明定容積獎勵要件。若欲給予個案容積獎勵，應遵循既有法定容積獎勵規定。京華城非老舊建物，改建並非「都市更新案」，不適用都市更新建築容積獎勵辦法第10條至第13條之都更容積獎勵，且申請人不願遵循《台北市土地使用分區管制自治條例》明定之「綜合設計放寬與容積獎勵規定」申請容積獎勵。申言之，京華城客觀上不符合都更獎勵要件，主觀上亦不願申請法有明文之其他容積獎勵，市府不應浮濫給予容積獎勵。另查多位都委會委員皆曾表明無從確認申請案容積獎勵之適法性，如黃台生、曾光宗等委員曾於調查小組會議中強調都委會並無創設容積獎勵權限。法務局亦曾表明類似看法。然握有細部都市計畫最終核定權之市府，並未善盡把關適法性之責任。守法等待都更的市民盼不到放寬容積獎勵；不合法定條件的財團新建案，卻可獲得市府量身打造高額容獎，市府遺忘為市民守護容積公共財之職責，令人遺憾。

（五） 綜上所述，市長以指定都發局、都委會主席受理京華城陳情案之手法，破壞都發局及都委會之客觀公正性。而後簽准由都委會為私人陳情案研議容積獎勵方案，再由都委會球員兼裁判，於市長指定之京華城案負責人彭振聲主持之都委會，通過自行研議之自創容積獎勵案。最後由早已交辦陳情案之府級長官核定公告細部都市計畫生效。回顧京華城容積獎勵案歷程，堪稱特權特快車。至此，京華城本於行政法庭被駁回之訴求(允建樓地板面積)，卻仍能取得與勝訴判決相類似之容積獎勵。簡言之，法院關上了京華城爭取容積的大門，市府卻為京華城開了一扇特權之窗。升斗小民的老屋，期盼都更望穿秋水；京華城非老屋，市府卻量身打造高額容積獎勵，財團特權，莫此為甚。

【八大建議】

（一） 建議市府行政訴訟中之案件，首長應以公共利益最大化為考量，尊重司法訴訟之進行，不宜於訴訟中進行干預或逕行交辦處理。

（二） 容積獎勵或都審案件，都發局和都委會本各司其職，都發局為案件適法性、合理性擔任把關人，都委會則為審議人；建議市府日後須明確提送都委會案件之流程標準，避免再次如本案僅由民代陳情、長官交辦，即可跳躍應有評估程序，逕送都委會研議或審議，致使都委會委員承受過大的審查責任及把關風險。

（三） 內政部國土署日前曾表示:中央尊重地方政府所訂定的基準容積跟容積獎勵，但容積屬於公共財，希望將容積獎勵優先運用在公益性，儘量避免為「單一個案、單一族群」獎勵。事實上，本市過去對於容積獎勵均有明確的法源規定，包括都更、危老及高氯離子改建，本案不屬上述三項類別甚明，然京華城案僅以市府行政裁量權及都委會研議審議權，即同意個案創設容積獎勵項目，給予財團百億龐大利益，此舉是否過度擴張行政裁量權及都委會權限？容積獎勵涉及龐大公共利益，建議宜明確且有法源依據，不應僅以行政裁量權或由都委會通過即創設項目，請市府一個月內呈送法制研議至議會。

（四） 本案目前已在司法偵辦中，涉案層級及龐大利益為北市三十年之最，且未來可能尚有複雜的容積追討問題，請市府提早組成專案小組，研擬各種法律訴訟結果，及市府因應作為。

（五） 另關於都委會研議與審議相關權責一事，於本案被混合濫用為個案財團服務，有違都委會公正性；經本專案調查小組要求、北市都委會函文請示及內政部回文意旨，建議日後都委會不應再協助私人投資開發個案進行研議，以維護都委會公平性。

（六） 本案檢廉已著手進行偵辦，本會無再次司法告發之必要，然請將歷次會議逐字稿請政風處協助轉送檢廉專案小組，以做為參考。本案亦建議移送監察院調查決策首長是否有涉及違法濫權之個人責任，並建議重新調查「106 年監察院關於容積率審核意見」是否合宜。

（七） 於本案調查索資閱卷過程發現，除於議會辦理協調會及議員與市長座談會外，業者及相關人等曾多次親至市府與市府官員會面關說，然相關陳情信件、交辦處理及會面關說，相關官員均未進行廉政登錄，甚或僅以手諭便條交辦，請政風處予以檢討，並以此為案例檢討，落實爾後廉政登錄或便箋交辦制度。

（八） 本案引發外界對於容獎制度高度關注，亦引發市民對於一般都更困難，但財團卻易取容獎之相對不平感，建請市府應檢討研議基準容積或容積獎勵如何真正由市民受益、加速台北都更。

【不同意見書 陳宥丞議員】

一、 台北市政府依法接受人民及議員陳情，其轉送程序本依法辦理。本案於109年4月15日柯市長就都發局上簽建請研議案予以決行，之後即依法送都委會研議，其後專案小組與都委會之研議過程，柯市長未曾有過任何指示與交代。

二、 都發局於109年10月27日上簽至市長室，柯市長即按都發局簽呈之建議予以決行並轉送公展，一切均依法辦理。

三、 京華城之容積獎勵審議過程，經過專家諮詢會議、都委會專案小組會議依據專業意見討論進行，並於 109/10/12召開專家諮詢會議時討論有關「容積移轉加計容積獎勵，以法定容積 1.5 倍為限」，且於110年7月1日第二次專案小組會議中，請申請單位檢討修正後依照程序提委員會審議，後經都委會以共識決方式決議給予 20％之容積獎勵，其間過程柯市長均未參與。

四、 綜上所言，基於專業審查、分層負責，柯市長均恪遵職守、依法辦理，沒有任何下指導棋或試圖影響過程與結果等情事，市府局處同仁也都表示，沒有被指示或要求就個案予以放寬，而此案已進入司法偵查，所有泛政治化之不實抹黑與指控，無異打擊市府同仁士氣，殊不可取。

ET快訊
台中有無可能放颱風假？　盧秀燕回應了
乾哥辯「刀自己飛進來」　國三生爸落淚：我受不了，哪有人這樣判
抱一張虧11萬元！千金股殺9%「逼近跌停」
乾哥乾妹輕判　新北院：2人已漸能覺察反省
快訊／山陀兒觸陸！　「密集閃電訊號」曝
媽媽頸部、額頭中多刀慘死　「爸爸幫兒頂罪」被拆穿
金城武消失7年近況曝！　「要賣沖繩海景豪宅」開價2億
山陀兒「90度鬼切」　美日預測路徑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

大林電廠管線「不防爆還助燃」　民眾黨團提3要求！批台電驗收不實

立院初審通過都更條例修法　容積認定放寬估27萬戶受惠

颶風海倫肆虐美國東南部！　賴清德送暖「台灣隨時提供協助」

認總預算卡關「軍公教調薪3%發不了」　人事長嘆：期待實質審查

快訊／江蕙復出魅力難擋！　國慶晚會5000張票「15分鐘搶光」

中國專項債規模大！　學者示警：無效投資恐致「債務風險」

朝野週五和解飯盼化解總預算僵局　綠喊話藍白別預設前提

「見到賴清德無論如何都會起立！」　人事長：這是基本禮貌　

議會京華城報告出爐！建議移送監院調查　決策首長是否涉及違法濫權

五一勞動節有望全民放假？　人事總處：需再和內政部評估溝通

虎斑貓手捧大肚子艱難舔毛　抬頭直盯爸：你在看什麼？

陳曉東攻蛋唱跳〈心理遊戲〉　喘到倒地：當偶像容易嗎！

練習生當SJ銀赫前唱〈SORRY, SORRY〉！　一開場就搶拍...他眉頭緊皺：實力不足

聯結車右轉撞直行機車　騎士跳開險成輪下亡魂

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

百輛超跑公益車聚破20億　「風神帕加尼」也共襄盛舉

2歲弟能認30種汽車品牌　一看Logo秒唸答案超狂！

西門町炸彈蔥油餅攤起火　街頭藝人即興饒舌引網怒

河北彩伽工作狂「結婚就引退」　曝理想型：有不錯台灣男性可交往嗎？

孫安佐對戰韓森　日練4小時：要打爆他！

大林電廠管線「不防爆還助燃」　民眾黨團提3要求！批台電驗收不實

立院初審通過都更條例修法　容積認定放寬估27萬戶受惠

颶風海倫肆虐美國東南部！　賴清德送暖「台灣隨時提供協助」

認總預算卡關「軍公教調薪3%發不了」　人事長嘆：期待實質審查

快訊／江蕙復出魅力難擋！　國慶晚會5000張票「15分鐘搶光」

中國專項債規模大！　學者示警：無效投資恐致「債務風險」

朝野週五和解飯盼化解總預算僵局　綠喊話藍白別預設前提

「見到賴清德無論如何都會起立！」　人事長：這是基本禮貌　

議會京華城報告出爐！建議移送監院調查　決策首長是否涉及違法濫權

五一勞動節有望全民放假？　人事總處：需再和內政部評估溝通

李多慧「直播道別台灣」哭了！　現身今年最後應援：真的沒有臉

「宋慧喬母」朴志雅腦溢血猝逝　1年前最後身影催淚：我只是小咖⋯

550人參加「貝類美食節」嘔吐腹瀉！　竟是感染諾羅病毒

以色列想要改變「中東權力平衡」　CNN盤點2次歷史教訓：會後悔

台積電殺43元收最低957　台股大跌598點來到22225點

川普瘋狂提議！開放警察「超暴力1小時」：犯罪立即終止

大林電廠管線「不防爆還助燃」　民眾黨團提3要求！批台電驗收不實

山陀兒直撲來勢洶洶！台中有無可能放颱風假？　盧秀燕回應了

高雄監理所「逕自」撤銷航空燃油載運許可　離島醫療直升機恐無油加

立院初審通過都更條例修法　容積認定放寬估27萬戶受惠

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

政治熱門新聞

京華城案「員警目睹一幕」　直呼：那口哨聽起來毛毛的

颱風假再等等　蔣萬安：4市同步宣布

朱亞虎認行賄「徐巧芯閉嘴」　神隱被嗆爆

朱亞虎認罪！　黃國昌回應了

分析／賴清德罵將官！軍方委屈全吞了　總統府該上火線當後盾

挺朱亞虎翻車了？　徐巧芯：知人知面不知心

李朱遭押！律師：柯有罪風險直線上升

遭酸洗門風　徐巧芯：要我賣檳榔還下跪？

快訊／黃紹庭回台了！檢依法拘提

賴清德怒罵後將官需提報「籍貫」？　總統府回應了！

賴清德飆罵將官？　林楚茵：這根本不是總統的行事風格

助公寓大廈設充電樁　國土署推動修法

黃紹庭涉浮報助理費「回台秒被逮」　今遭檢方聲押

傳賴清德飆罵將官　藍委：蔡英文都不會這樣

更多熱門

相關新聞

防國慶晚會黃牛票　蔣萬安這樣說

防國慶晚會黃牛票　蔣萬安這樣說

「國慶晚會」將於10月5日在台北大巨蛋舉行，北市府安排在30日中午12時開放民眾搶票，限量5000張，由於此為大巨蛋首次舉辦非體育賽事的大型活動，且卡司包括復出的天后「二姐」江蕙，民眾討論熱烈。被問到如何杜絕黃牛及系統大當機？台北市長蔣萬安表示，此次售票系統基本上是「準實名制」，會請警察局加強巡查黃牛票販售情況。

京華城案朱亞虎認行賄！　吳靜怡分析：將成柯文哲的法律「破口」

京華城案朱亞虎認行賄！　吳靜怡分析：將成柯文哲的法律「破口」

遭酸洗門風　徐巧芯：要我賣檳榔還下跪？

遭酸洗門風　徐巧芯：要我賣檳榔還下跪？

快訊／北市明早9點水門只出不進

快訊／北市明早9點水門只出不進

颱風假再等等　蔣萬安：4市同步宣布

颱風假再等等　蔣萬安：4市同步宣布

關鍵字：

北市台北市台北市議會台北市政府京華城調查小組

讀者迴響

熱門新聞

即／山陀兒詭貼2地區首發陸警

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」

山陀兒暴風圈今晚觸陸　粉專曝8縣市颱風假可能連放2天

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　氣象署最新預測出爐

台南人夫激戰小三！　元配崩潰輕生亡

不斷更新／停班停課一覽！花蓮2地、蘭嶼今放颱風假

山陀兒大轉彎！他見路徑「閃過中央山脈」：會很慘

快訊／山陀兒陸警擴大！　9縣市豪大雨特報

山陀兒連3天颱風假？　氣象署揭關鍵

快訊／《黑暗榮耀》朴志雅離世！享年52歲

沒中央山脈！山陀兒恐逼強颱登陸高屏

被水槽「大眼緊盯」　她嚇到尖叫

山陀兒明觸陸大轉彎　切台時序出爐

山陀兒估「巔峰狀態」登陸　全台風雨程度出爐

山陀兒恐強颱「暴風圈下半天觸陸」　明後全台影響最劇

更多

最夯影音

更多

虎斑貓手捧大肚子艱難舔毛　抬頭直盯爸：你在看什麼？

陳曉東攻蛋唱跳〈心理遊戲〉　喘到倒地：當偶像容易嗎！

練習生當SJ銀赫前唱〈SORRY, SORRY〉！　一開場就搶拍...他眉頭緊皺：實力不足

聯結車右轉撞直行機車　騎士跳開險成輪下亡魂

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面