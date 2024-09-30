京華城案朱亞虎認行賄！　吳靜怡分析：將成柯文哲的法律「破口」

▲前台北市兵役局長朱亞虎。（圖／記者劉昌松攝）



記者郭運興／台北報導

京華城弊案延燒，前台北市兵役局長朱亞虎涉入其中，28日深夜遭裁定羈押禁見，台北地院指出，朱亞虎坦承行賄，但與威京集團主席沈慶京間的犯意聯絡仍待釐清。對此，政治評論員吳靜怡今（30日）表示，朱亞虎將成為柯文哲的法律「破口」，進一步指向李文宗或其他涉案人員，這將加速案件偵辦進程，而李文宗的行為和反應，將對案件起到關鍵作用。她認為，李文宗直接從柯文哲前院「市政府」燒到後院「民眾黨」，民眾黨應該負起完全政治責任。

吳靜怡於臉書表示，朱亞虎對行賄認罪和李文宗對收賄不認罪，形成了「認罪與不認罪的矛盾」，朱亞虎將成為柯文哲的法律「破口」。她認為，朱亞虎認罪，這意味著可能會提供更多的證詞或線索，進一步指向李文宗或其他涉案人員，這將加速案件的偵辦進程，而李文宗的行為和反應，將對整個案件的走向和結果起到關鍵作用。

吳靜怡質疑，柯文哲競選總統期間的政治獻金，出現多筆匿名高額的現金捐款，請問總幹事黃珊珊，會不會是由財務長李文宗一手操盤作帳？又或者，沈慶京將錢交給了朱亞虎，再由朱轉交給李文宗後，透過政治獻金讓這些不法來源轉至黨部、競總，或是捐款至智庫、基金會？木可公關的1300萬收益和柯文哲帳戶出現的450萬，是不是跟這一串金流操作有關。

吳靜怡呼籲，競選總幹事黃珊珊去美國前，特別強調政治獻金匿名捐款，每筆都「有血有肉有人有帳號」，所以在此呼籲民眾黨盡快調出資料，公開並查證與威京集團無關，避免外界揣測。

另外，吳靜怡說，黃國昌得知李文宗被羈押後表示，因為自己沒有「特殊管道」所以對案情不清楚，反觀，沒有「特殊管道」那怎麼知道柯文哲沒有犯罪？難道真的是因為柯文哲吃便當很快嗎？

吳靜怡再說，李文宗無論在柯文哲市政團隊、基金會或民眾黨組織中，都擔任了重要職務，在任職期間所發生的弊案，民眾黨應該負有共同責任。

吳靜怡認為，柯文哲和李文宗之間有沒有「共同犯罪」？柯文哲作為李文宗的上級長官，如果被認為明知道非法行為或未能制止，柯文哲還是有法律責任，而黃珊珊身為副市長、競選總幹事，會不會因為未能有效監督而產生可能的法律責任。

最後，吳靜怡強調，李文宗直接從柯文哲前院「市政府」燒到後院「民眾黨」，民眾黨應該負起完全政治責任！

★未經判決確定，應視為無罪

▼民眾黨主席柯文哲深陷京華城案。（圖／記者李毓康攝）