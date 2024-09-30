台鐵南迴線下午3時起停駛　東部對號車蘇澳新=花蓮停開

▲台鐵東部對號列車蘇澳新到花蓮停駛、南迴線下午3時許起停駛。（資料圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

山陀兒颱風兇猛，台鐵崇德到和仁路段已有三處發生泥流入侵，今天清晨6時55分起預警封閉和停駛，台鐵公司宣布，南迴線將自下午3時許停駛，西部幹線正常行駛，東部幹線對號車順行台北=花蓮間行駛至蘇澳新、羅東，逆行行駛至花蓮，等同蘇澳新到花蓮間停駛。

山陀兒颱風陸上警報今凌晨2時半發布，豪雨狂襲東部，今晨6時55分K48-K56公路側已有三處泥流狀況，台鐵為確保行車安全，今上午6時55分起暫停和仁＝崇德間所有列車。

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台鐵上午再公布列車行駛情況，包括西部幹線基隆=潮州=枋寮間對號列車正常行駛、區間(快)車正常行駛。

東部幹線對號列車順行台北=花蓮間行駛至蘇澳新、羅東，逆行行駛至花蓮；花蓮=台東=新左營順行自324次起停駛，末班車為422次，逆行自317次起停駛，末班車為313次。

另東部幹線區間(快)車順行台北往花蓮只行駛至和仁站或和平站，並視風雨情形機動調整；逆行花蓮往宜蘭只行駛至新城站，並視風雨情形機動調整；花蓮=台東=新左營自15:00起停駛。

台鐵也宣布，南迴線自下午3時許陸續停駛，其中順行自708次起、逆行自317次起停駛；今日經由南迴線對號列車全面開放站票。支線正常行駛，並視風雨情形機動調整。

台鐵公司表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。