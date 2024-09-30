蘇花公路12時起預警封路　陳世凱下令：不能有人受困

▲交通部長陳世凱今到公路局聽取簡報。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

山陀兒颱風來襲，台鐵崇德到和仁路段今天清晨6時55分起停駛，預計今天全面不通，蘇花公路3度土石流，上午10點10分搶通，撤離人車，預計中午12時起全面預警封路。交通部長陳世凱今(30日)視察公路局下令「不能有人受困」，颱風速度緩慢，未來3到4天要繃緊神經。

山陀兒對台灣威脅大，且影響時程拉長，台鐵崇德到和仁間停駛，東部對號列車蘇澳新到花蓮間停開，南迴線下午3時起也停駛；台9線蘇花公路預計中午12點起全面預警封路。

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交通部長陳世凱今日上午陸續前往台鐵和公路局聽取簡報，陳世凱表示，颱風路徑變化大，降雨量隨時在變化，且颱風速度緩慢，這次防災應變至少要有3天到4天準備，針對台9線封閉，跟其他道路可能封閉，有幾個原則，包括不能有人受困，需要預警封閉就封閉，寧願料敵從寬，早點因應、勸離民眾，確保不能有人受困。

陳世凱指出，目前南迴公路還能通行，他稍早去台鐵公司聽取簡報，台鐵公司南迴線疏運只會到下午3點，南迴和東部還有民眾需要往西部移動，走蘇花沒機會要改走南迴公路，南迴可以走到哪個時間點要提早公布，下午需要搭鐵路到西部民眾要改走南迴公路，南迴公路也會預警封閉，則要可以提早讓民眾知道。

公路局也說明，蘇花公路上午6時55分再發生土石流，上午10點10分搶通，該災點11點前會讓和仁的人車流全部撤離，兩部受困卡車也會撤離。

陳世凱也提醒公路局，颱風過後，有些鐵路中斷，公路搶通後，客運量也要預作準備，啟動疏運，讓客運量可以上來；另颱風降雨量除東部、南部很大外，北部降雨量也會相當大，北部也先要做預作準備，提高警覺。