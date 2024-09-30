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南部人怕爆！山陀兒走法驚似「奪37命賽洛瑪」　粉專：這次感覺更強

▲▼中颱山陀兒路徑潛勢預測。（圖／中央氣象署）

▲中颱山陀兒路徑潛勢預測。（圖／中央氣象署）

記者周亭瑋／綜合報導

山陀兒颱風來勢洶洶，中央氣象署預估，暴風圈今下半天將接觸恆春半島，而看到颱風的路徑走向，大票南部人更是皮皮剉。臉書粉專「台南式 Tainan Style」就指出，山陀兒的走向類似1977年的賽洛瑪，當年這場天災也奪走37條人命、298人受傷。

「台南式 Tainan Style」昨發文示警，「請務必以最高等級防範！根據氣象署及各機構模式預報，山陀兒颱風路徑持續西修，從台灣西南側登陸機率大幅上升。過去從西半部登陸的颱風屈指可數，但都帶來蠻嚴重的災害，在沒有中央山脈屏障的情況下，南部尤其高屏地區，將有可能面臨颱風中心眼牆附近最強勁的風雨，若颱風越晚轉向，對台南的影響也會越大。」

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粉專也提到，1977年有個類似走向的颱風叫做「賽洛瑪」，當年就在高雄吹出16級風，在台南吹出12級風，最後總計造成台灣37人死亡、298人受傷，那時更被形容是「造成二戰以後台灣最大的破壞事件」，「這次山陀兒侵襲台灣的強度，還比當年的賽洛瑪強，大家真的要留意了。」

▲當年賽洛瑪颱風重創南部。（圖／翻攝自臉書／台南式 Tainan Style）

▲當年賽洛瑪颱風重創南部。（圖／翻攝自臉書／台南式 Tainan Style）

對此，不少南部人想起這段過往，直呼「賽洛瑪那次剛好在高雄市區，那天真的風雨大到爆！人在巷口，短短10公尺的距離寸步難行，勉強慢慢移動30分鐘後才進門，難忘的回憶」、「我家的玉蘭樹就是被賽洛瑪吹倒的」。

而大票網友也紛紛回應，「祈禱不要太多災情，天佑台灣」、「這個走向，屏東撐得住嗎」、「希望台灣平安沒事」、「我已經做好泛舟的準備了」、「我就怕淹水蟑螂大軍又出沒」、「這路徑上來的都很兇欸，明天先來去備好糧食跟飲用水好了」、「指叉伸卡球路」、「希望護國神山能發威」。

說到「賽洛瑪颱風」，當年它為嘉義、台南、高雄、屏東、台東等地帶來嚴重災害，颱風後引進的西南氣流，亦造成極大的雨量，由於降雨主要集中在南部，當時中部以北地區幾乎未受災害。另外，因賽洛瑪一反先前預測，於台灣西南外海以反S型路徑「回馬槍」轉向北北東登陸南台灣，因此氣象單位亦頗受責難。

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