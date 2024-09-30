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面試地雷要小心！　美魔女CEO曝：一說「這句話」絕不錄用

▲▼尤珮姬（Sarah Paiji Yoo）。（圖／翻攝自IG）

▲尤珮姬透露自己絕不錄用自稱是「某方面的專家」的「反合作型人才」。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

員工的合作精神在現代職場經常被視為成功的關鍵之一。美國清潔產品新創公司Blueland的共同創辦人兼執行長尤珮姬（Sarah Paiji Yoo）透露，她在招募新員工時，會避免僱用那些自稱是「某方面的專家」、「應該能做最後決定」的人，因為他們往往喜歡在會議上大聲喧嘩、打斷同事發言，或在專案中搶功勞的「反合作型人才」。

據CNBC報導，現年40歲的尤珮姬表示，Blueland想要招募的是具備合作意識的員工，而非自以為是的專家。她認為，能夠理解不同意見，並願意接受多方建議的人，往往能帶來更好的結果，「這樣的人不僅會讓工作環境更和諧，還能提升整體生產力，避免士氣低落和人際關係破裂，並為公司帶來更高質量的貢獻。反之，只注重自我利益的員工則將傷害企業。」

尤珮姬的理念也與哈佛法學院領導力專家海蒂（Heidi K. Gardner）不謀而合。海蒂強調，合作不僅能帶來更好的成果，合作型員工在職場上也會因為顯得更友善，而比同事們擁有更大的競爭優勢，更容易獲得高級管理層的重視，加快晉升。海蒂認為，合作的核心是學習與問題解決，而不是以交易心態出現。

史丹佛大學溝通專家馬特（Matt Abrahams）也指出，透過找到合作對象、幫助周圍的人，將讓一個人獲得更多的職場影響力，「我們應該主動關心他人，並在對方與你說話時，真正傾聽。」報導稱，尤珮姬與投資人凱文（Kevin O'Leary）的合作顯然就是個正面案例。Blueland自2019年成立以來，凱文就一直以開放態度為Blueland提供支持，並透過緊密溝通來幫助公司成長。尤珮姬認為，這種積極且真誠的合作心態，才是促進創新和職場成功的關鍵。

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