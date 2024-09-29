用蘇打餅測易胖體質？醫闢謠「只對一半」：放縱狂吃一樣胖

▲網傳能用蘇打餅乾測自己是不是易胖體質。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

有些人怎麼吃都瘦，有些人卻連喝水都胖，近期網傳能用蘇打餅乾測自己是不是易胖體質。對此，外科醫師陳榮堅說，可以測對澱粉的消化能力，但不代表「盡情吃碳水化合物也不會變胖」。

據悉，實驗將受試者分成3組，咀嚼15秒內、15至30秒、超過30秒，如果0到14秒就感受甜味，代表澱粉代謝能力好，可以一天吃250克碳水化合物；如果15到30秒才吃出甜味，那算是中等，每天最好吃175克；超過30秒者，但表處理碳水化合物的能力差，會儲存成脂肪，一天吃125克。

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陳榮堅表示，這實驗只能反應口腔澱粉分解的情況，不代表身體的代謝能力，大部分的消化吸收發生在腸道，就算口腔澱粉酶活性低，只要腸道功能正常，還是能有效吸收。

陳榮堅說，如果口腔的澱粉酶活性很高，但腸道曾做過手術有短腸症候群，還是可能會營養不良。

陳榮堅說，不管咀嚼速度為何，吃太多碳水化合物一定會胖，想減重要控制熱量攝取，而不是依賴口腔甜味感受。陳榮堅強調，這檢測法只對一半，民眾不要輕信簡單的實驗，就算是瘦子長期吃高糖、高油、高熱量的食物，還是會發胖，減重要透過均衡飲食、規律運動等，才能得到最佳效果。

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