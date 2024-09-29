嘉義段鐵軌驚見「塌陷坑洞」！台鐵人員急赴現場傻眼了

▲台鐵嘉義段的軌道上驚見大坑洞。（圖／擷取自Facebook／嘉義綠豆大小事）

圖文／CTWANT

今年第18號颱風「山陀兒」持續朝台灣緊貼靠近，中央氣象署表示，山陀兒今（29日）上午已增強為中度颱風，目前暴風圈仍在增強中，預估最快今天深夜發布陸上颱風警報，各地已著手進行防颱整備，應戰來勢洶洶的山陀兒，不過就有民眾發現，台鐵嘉義段的軌道上竟有一處大坑洞，連忙PO文向大眾示警，真相曝光讓工務段人員鬆了一口氣。

一名網友昨日傍晚在臉書社團「嘉義綠豆大小事」曬出多張列車行進照片，並發文直呼「兩軌間碎石堆莫名有個坑洞！」只見兩側鐵軌之間有個黑影，看上去宛若是個巨大坑洞，且由於一旁正在實施嘉義市鐵路高架化工程，難免令人聯想是否為施工造成的凹洞。

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▲網友在社群媒體發文表示，兩軌間碎石堆莫名有個坑洞。（圖／擷取自Facebook／嘉義綠豆大小事）

對此，台鐵公司表示，接獲相關訊息後，已立即派遣嘉義工務段人員前往現場查看，發現網友所指的塌陷坑洞其實是「一團枯枝」，應為拍攝距離及角度問題才導致誤認，目前已清除完畢，軌道運行一切正常。

▲台鐵嘉義工務段派員巡視，現場只有一堆枯枝。（圖／台鐵提供）

針對備戰颱風山陀兒，台鐵公司間天也說明，已請各單位及北、中、南、東4個分區營運處動員防颱準備，疏通排水系統，固定開放空間設備，檢查備用發電機，並測試防洪閘門，提前做好防颱準備。

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