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高曼容偕PS熱舞...埔里茭點女神降世　吳若湄大秀變臉奪后冠

▲吳若湄（中）於2024「茭點女神」選拔賽封后。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲吳若湄（中）於2024「茭點女神」選拔賽封后。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里農會主辦的「茭點女神」選拔賽經激烈競爭，決賽於29日登場，除邀請到曾獲「美人腿公主」第一名的埔里女孩高曼容等中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員代言，最後由在才藝表演中精湛演出川劇變臉的吳若湄拿下后冠，二、三名則是林宛璇、林靖軒，分別獲頒30萬元、15萬元、5萬元獎金。

「尋找2024茭點女神埔里美人腿節暨農民節表揚」決賽昨日在埔里承萬尊爵渡假酒店舉行，除南投副縣長王瑞德偕縣府農業處長蘇瑞祥與會，副議長潘一全、縣議員蘇昱誠，立委馬文君由服務處執行長楊樹煌代表全程參與；潘一全更特別贊助，力邀昨晚甫獲中華職棒下半季冠軍的兄弟隊啦啦隊PS女孩和高曼容，到場表演精彩舞蹈。

▲吳若湄封后成為最新一代埔里茭點女神。

▲▼吳若湄封后成為最新一代埔里茭點女神。

▲吳若湄於2024「茭點女神」選拔賽封后。（圖／南投縣政府提供）

活動重頭戲「茭點女神」決選有30位通過初選入圍的佳麗參與，經嚴格美姿美儀訓練及才藝表演等挑戰，再分組登台展現個人最自信美麗的風采，隨後依序宣布各4位的最佳潛力、最佳人緣、最佳形象、最佳口才、最佳才藝得主、最上鏡頭獎得主，及3位最佳台風得主，以及林靖軒、吳若湄及林宛璇等前三名，並頒予獎金。

▲高曼容（右2）與Passion Sisters應邀出席熱舞，為埔里美人腿選拔學妹們加油打氣。

▲高曼容（右2）與Passion Sisters應邀出席熱舞，為埔里美人腿選拔賽學妹們加油打氣。

王瑞德指出，每位參賽的佳麗都像埔里茭白筍一樣，內外水準都傲視國際，期待所有佳麗一起為埔里茭白筍代言拓展市場及銷路；潘一全也肯定縣府支持及埔里鎮農會精心策劃，成功復辦今年的埔里美人腿公主選拔活動，並強調縣議會將持續輔導與協助。

昨天會中也表揚蔡維峻等107位埔里在地優秀農民及績優產銷班，並頒獎給同步舉辦的茭白筍評鑑及百香果評鑑獲獎得主各26人，茭白筍評鑑第一名為黃士源，百香果評鑑第一名則是范菁文。

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