山陀兒發海警！大武崙沙灘、潮境保育區今封閉　基隆嶼明封島

▲因應山陀兒來襲，基隆大武崙沙灘、潮境保育區出入封閉。（資料照／記者郭世賢攝）

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

今上午11時山陀兒增強為中度颱風，為因應中央氣象局已發佈海上颱風警報，29日中午12時起，大武崙沙灘、潮境保育區出入封閉，另基隆嶼登島活動將於明(30)日進行預警性封島，並請民眾勿前往海邊觀浪與進行水域遊憩活動。

氣象署觀測，山陀兒颱風上午11時位於鵝鑾鼻東南方460公里的海面上，以每小時9公里速度，向西北轉西北西進行，並逐漸朝巴士海峽及台灣東方近海接近。7級風平均暴風半徑150公里，10級風平均暴風半徑50公里。

氣象署表示，巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備，今晚起基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海有長浪發生的機率。蘭嶼、綠島將有9至10級強陣風，桃園、新竹、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、馬祖亦有8至9級強陣風。

基隆產發處進行一系列防颱措施，今(29)日中午12時起，大武崙沙灘、潮境保育區出入封閉，以確保民眾安全。此外，遊艇港也預計於同時間安排船主進行加強纜繩繫綁等工作，另基隆嶼登島活動將於明（30日）進行預警性封島，上述防颱措施將持續至北部地區海警解除。