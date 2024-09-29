山陀兒變胖明觸陸「關鍵大轉彎」　切台時序出爐！5縣市最強風雨

▲山陀兒颱風預測路徑不排除登陸。（圖／NCDR）



記者許力方／台北報導

今年第18號中度颱風「山陀兒」（Krathon）強度持續增強，目前距離台灣約380公里遠，預估最快今（29日）晚到明（30日）晨發布陸上警報，災害預報士賈新興預警，除了美軍外，其他國家皆預測有登陸可能，預估山陀兒7級暴風範圍明傍晚將觸碰恆春附近，10月1、2日（下周二、三）是受影響最劇烈時間，宜花東高屏以及東北部山區是降雨熱區，3日左右台灣才會脫離暴風。

賈新興預報指出，明早山陀兒會到巴士海峽附近，且強度還在持續增強，預估影響台灣時是颱風暴風範圍最大期間，將以7級暴風半徑250公里、10級暴風半徑80公里之姿來襲。若颱風中心登陸，表示其80公里最強風雨範圍將籠罩台灣陸地，若不登陸，最強風雨則在海面上，是否登陸對台灣的影響差距大，但颱風若登陸，會受地形破壞減弱，等於是「七傷拳」。

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▼山陀兒颱風速度還很慢。（圖／中央氣象署）



根據各國路徑預測，賈新興表示，目前僅美軍預測最偏東，其他國家都預測山陀兒有可能從台灣南端登陸，不過4天後，颱風速度變快「滑出去」，今天到明天其移動速度還很慢，明、後天是關鍵的「大轉彎」時間點。雨勢部份，宜蘭花蓮、高屏山邊雨勢較強，是因受到中央山脈阻擋，迎風面風雨較明顯，明後天（1日）宜花東屏東雨勢越來越明顯，大台北、基隆、宜蘭降雨時間較長，預估1、2日風雨最明顯。

賈新興表示，氣象署預測山陀兒重要時序圖顯示，今天上午8時30分已經發布海警，最快今晚可能會發布陸警，7級暴風範圍明早會觸碰到近海海域，傍晚5、6時將觸碰恆春陸地附近，明天下半天台東屏東風雨越來越明顯，隨著颱風慢慢往東北方向走，10月1、2日兩天是影響最劇烈時後，3日中午左右7級暴風脫離台灣，苗栗以南先行解除，海警則約在3日傍晚解除。

●降雨熱區：花東、高屏及宜花交界

●強風區：高屏及台東；西半部沿海及北部和宜花沿海陣風偏強。

▼山陀兒颱風將以最強之姿侵台，東半部影響最劇。（圖／NCDR）

