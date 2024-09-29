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粉專曝「各縣市颱風假時間」　氣象署：還需要更多資料判斷

▲▼山陀兒颱風路徑預估。（圖／氣象署提供）

▲山陀兒颱風路徑預估。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱山陀兒目前發布海上警報，其強度、暴風圈持續擴大增強，氣象粉專「用事實說颱風」指出，以現有的預報資料判斷，山陀兒影響時程長，周二白天可能達颱風假標準的縣市有屏東、台東、花蓮、宜蘭、台南和高雄山區。

山陀兒颱風目前以每小時9公里速度，向西北西方向龜速接近台灣，氣象署指出，山陀兒颱風暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對巴士海峽及台灣東南部海面將構成威脅，預計未來強度有增強且暴風圈有擴大的趨勢。

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中央氣象署簡任技正伍婉華則說，放假標準包括風雨情形及當地交通狀況，氣象署會提供縣市風雨資料，但山陀兒在周一到周二向西北西行進時，如更偏西才向北轉，各地風雨就會不同，還需要再進一步資料來判斷。

「用事實說颱風」今日發文指出，以現有的預報資料判斷，山陀兒影響時程長，周二白天可能達颱風假標準的縣市有屏東、台東、花蓮、宜蘭、台南和高雄山區，周二晚間可能達標的縣市有北北基、宜花東、南高屏。

「用事實說颱風」表示，周三可能達標縣市有北北基桃竹苗、雲嘉南高屏、宜花東；周四可能達標縣市有北北基桃竹苗、宜花東。粉專強調，一切還是以氣象署發布的風雨預報，以及各地方縣市資訊為主。

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