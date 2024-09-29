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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

再談罷樑心情！林右昌提政績對比　轟謝國樑「這件事」讓市民憤怒

▲▼民進黨秘書長林右昌赴立院黨團加油打氣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前基隆市長、民進黨秘書長林右昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

罷免基隆市長謝國樑案將於10月13日舉行投票，距離今（29日）剩14天。前基隆市長林右昌26日才發文表達「罷樑心情」，今日再度寫下千字文，他提及，東岸停車場強盜破門事件，只是引爆點，在此之前，謝國樑兩大政見，送Gogoro以及1萬元染疫慰問金跳票，早讓市民有被嚴重欺騙的感覺。他更拿出「政績」對比，批評謝國樑的「小愛摩天輪事件」才是讓市民徹底憤怒的原因。

林右昌今日再度以「身為前市長，說說現在基隆罷樑的心情（二）」為題發文，罷樑案，其實是謝國樑一個人的武林！做得好，得到市民的認同，就不會有罷免案。

林右昌指出，回顧這段歷史，年初東岸停車場強盜破門事件，其實只是個引爆點，並非唯一原因；在此之前，讓謝國樑可以當選市長的兩大政見，送Gogoro（5萬部），以及1萬元染疫慰問金（有17多萬人）跳票，其實早已讓市民有被嚴重欺騙的感覺！

林右昌認為，後來，還有一件事徹底激怒市民，就是謝國樑在2023年11月12日帶著女兒去深圳搭摩天輪；然後今年的1月30日公開宣佈，將在國門廣場建置固定式摩天輪，直徑介於40公尺至60公尺，會追加預算編列經費，最快將在2025年在國門廣場把摩天輪蓋起來。

林右昌說，謝市長的願望把基隆人嚇壞了，這件事情後來被基隆人戲稱為「小愛摩天輪事件」。今天就跟大家說說，國門廣場的故事以及為何絕不能在國門廣場蓋摩天輪的原因。

▼基隆國門廣場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲基隆國門廣場,基隆海洋廣場,基隆旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

林右昌提到「政績」，自己上任前，基隆市中心缺乏開放空間與廣場，不但行人動線無法順暢串連，且人本環境極差。為了將基隆徹底改造為一個「以人為本」的服務型港灣城市，他規劃了「基隆市港再生標竿計劃」以及「山海城串連計劃」，讓基隆港兩側能夠形成一個無障礙通行的人本環境。

林右昌指出，目前除了在他任內動工，現在還在施工的郵輪廣場大平台之外，其餘在他卸任前大多已完成。而「國門廣場」與「東岸商場」，就是他在基隆港東西兩岸為基隆人所創造出來的新開放空間與廣場，國門廣場計劃其實分為兩期，第一期就是大家看到的成果，第二期則已經被謝國樑市長擱置，應該是沒有想要推動了！

林右昌再指，包含「忠一路貫穿接到中山一路的工程，打通原本被鐵路隔離的前後站」、「拆除中山路橋引道」、「新建國光客運臨時站並拆除舊國光客運站」、「遷移原公車總站並改造成現在的」、「將原本圓環車道與銅像移除」、「將擋住無敵港景的小艇碼頭旅服中心拆除」、「一夜之間拆除一信天橋」。

林右昌說，這麼複雜困難的事情，他與團隊都順利完成！而且在過程中，做到不影響到市民日常交通使用！而能夠成功的重要原因是，他所率領的團隊，勇於負責積極任事，今天能解決的問題，絕不拖到明天！

林右昌再說，所以，當謝國樑市長宣佈要在國門廣場蓋摩天輪時，他相信很多基隆人都傻眼了！曾經一起努力的市府同仁們還有專業團隊應該很想哭吧，他們花了八年時間好不容易完成的市港開放空間與人本環境的改造，將會因為謝國樑的一個想法，而被徹底摧毀。

▼林右昌分析，謝國樑蓋摩天輪不可行原因。（圖／翻攝自Facebook／林右昌）

▼林右昌分析，謝國樑蓋摩天輪不可行原因。（圖／翻攝自Facebook／林右昌）

接著，林右昌分析，簡單分成土地、工程、經費與交通，四方面來說明為何絕不能在國門廣場蓋摩天輪的原因。

「土地方面」，林右昌認為，現況國門廣場臨港邊大約有寬80米深50多米的腹地。如果依據高雄摩天輪直徑50公尺的經驗，光是摩天輪主體所需要的腹地，就大約需要長60～70公尺長，30～40公尺寬左右；至於，排隊、售票、廁所、停車等空間還要另外計算所以，蓋摩天輪等於毀了國門廣場。

「工程方面」，林右昌說，謝國樑市長應該不知道，小艇碼頭的護岸可是日據時期所留下來的，而國門廣場底下的基礎也是舊的港口基樁，如果在這邊要蓋摩天輪，不但小艇碼頭護岸打掉重建，剛做好的國門廣場也要拆除，重新進行基樁作業，才有辦法承載摩天輪的基礎與重量。

「經費方面」，林右昌再說，國門廣場一期工程竣工結算金額大約是8250萬4,530元。其中，中央(交通部航港局)佔85%，約7012萬8,850元；地方佔15%，約1237萬5,680元。國門廣場做好沒幾年就拆掉，這叫做浪費公帑，出錢較多的交通部一定反對！

最後，「交通方面」，林右昌強調，謝國樑市長大概也不知道，國門廣場計劃其實還預留了市區輕軌的動線。從國門廣場的改造故事與小愛摩天輪事件，大家就知道為什麼基隆人會憤怒生氣了吧。

▼基隆市長謝國樑。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼為感謝罷樑期間黨內仗義直言同志，基隆市長謝國樑特地宴請幾名雙北市議員表達感謝之意。國民黨秘書長黃健庭、新北市議員黃心華、台北市議員柳采葳等出席。（圖／記者湯興漢攝）

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