傳潘孟安空降參選高雄　林右昌沒聽說：現在重點是福國利民政策

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／記者杜冠霖翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

距離2026九合一大選還有2年多的時間，各黨皆已積極布局，高雄部分競爭尤為激烈，日前也傳出總統府秘書長潘孟安可能空降，且已獲得地方派系奧援。對此，民進黨秘書長林右昌今（28日）受訪時表示，並未聽到這樣的訊息，賴主席也有特別提過，現在重點應該在民生、福國利民政策上。林也補充，地方選舉時間還早，會依照相關程序進行，並推出最適合人選爭取選民認同。

高雄市長選戰部分，國民黨傾向由藍委柯志恩再度挑戰、綠營則有綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩及前勞動部長許銘春表態有意爭取，也傳出總統府秘書長潘孟安可能空降，且已獲得地方派系奧援。

而民進黨今（28日）在高雄舉辦「Green Up! 和台灣在一起」入黨簽名見面會，會前也接受媒體聯訪，對於潘孟安可能空降一事，林右昌表示，沒有聽到這樣的訊息，民進黨有傳統跟相關初選機制，賴主席也有特別提過，現在重點應該在民生、福國利民政策上。

林右昌強調，特別現在立法院正在進行總預算審查，希望不分黨派委員們可以支持行政院總預算，盡快展開相關建設，地方選舉時間還早，會依照相關程序進行，並推出最適合人選爭取選民認同。

也有媒體追問，石破茂當選日本自民黨總裁，是否擔心其立場比較親中？林右昌回應，民進黨跟自民黨有非常深厚友誼，兩個政黨之間也定期有2+2跟青年局拜訪等活動，昨天也特別代表賴清德表達恭賀，自己今年底也會到日本做政黨外交跟拜訪。

林右昌指出，石破茂選前也特別到台灣、引起很大旋風，他對台灣跟民主陣營的支持不言而喻，未來台日之間友好關係、還有雙方經貿跟安全議題交流會更加深入，頻率跟層面也會比過去寬廣。

對於藍營高雄議員黃紹庭因涉貪遭檢調搜索，至今還躲在中國，林右昌則表示，國民黨自己要面對，發生這樣的事情然後落跑，國民黨應該要說清楚，司法大家應該要信任，有這樣的事情，當事人也應該站出來面對。