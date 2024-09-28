白營狀況連連讓「回頭草」增加？　綠盼用理念說服「不會如此功利」

▲民進黨秘書長林右昌。（資料照／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（28日）在高雄舉辦「Green Up! 和台灣在一起」入黨簽名見面會，現場湧入不少支持者，民進黨秘書長林右昌活動前也接受媒體聯訪，對於媒體詢問，民眾黨目前狀況很多，有觀察到「回頭草」或年輕人入黨議員提高嗎？林表示，民進黨不會如此功利，認為某個政黨現在面臨問題，就是要爭取回頭草，而是會用理想跟價值爭取包含年輕人在內的民眾認同。

媒體追問是否民眾黨出狀況，讓近期回頭草比較多、年輕人支持度上揚？林右昌表示，民進黨不會這麼功利，要爭取台灣人民的支持，強調的是民進黨的價值、理想跟執政能力，民進黨是國內最本土、挺台灣的第一品牌，也是最有執政能力的政黨、展開最大社會投資，用穩健、自信、可以帶領台灣面對挑戰的態度跟能力爭取認同。

發言人吳崢也強調，民主政治不是比爛，不論其他政黨出了什麼狀況，民進黨就是清楚說明自己政黨的路線，讓年輕人清楚支持的是什麼政黨，倒是覺得從上半年很多國會重大法案，也吸引很多年輕人關注。

吳崢提到，剛剛在活動會場就遇到一位高雄警察，非常關心明年軍公教加薪的政策，但藍白聯手杯葛總預算，這樣的加薪明年可能發不出來，他非常關心、也希望民進黨立委繼續捍衛這樣的預算，這是很好的例子。

吳崢直言，國會有人選擇推動福國利民政策、有人選擇不理性杯葛，透過這樣的比較可以發現民進黨是認真做事、向選民負責的政黨，這才是爭取支持者的正道。

政策會執行長王義川則認為，現在沒有選舉，大家就會比較冷靜針對各黨表現看待，第一會期白藍亂政推動一些濫權法案，年紀較大的都看得懂這場猴戲，年輕朋友經過一段時間冷靜、看清楚白藍的荒腔走板做法後，會有自己的決定，大家回歸理性，選舉還有兩年到時候見真章。